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۲۷ اسفند ۱۳۹۲، ۱۶:۲۰

پیام تبریک استاندار البرز به مناسبت فرا رسیدن عید نوروز

پیام تبریک استاندار البرز به مناسبت فرا رسیدن عید نوروز

کرج - خبرگزاری مهر: استاندار البرز طی پیامی فرا رسیدن عید نوروز را به همه هم وطنان به ویژه البرزی ها تبریک گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید طاهر طاهری در آستانه فرا رسیدن ایام نوروز طی پیامی عید نوروز را تبریک گفت، در این پیام آمده است:

سلام بر بهار و شکوفایی مردمان و شادابی و نشاط روزگاران سال نو بر شما و خانواده محترمتان مبارک باد.

به نام خداوندی که بدیع است و هر روز و هر لحظه خلقی نو  و نوروزی جدید می آفریند.

یا مقلب القلوب والابصار
 يا مدبر اليل و النهار
يا محول الحول و الاحوال   
حول حالنا الي احسن الحال

خداوندا بر همه دقایق سال، تو را شکر و سپاس می گزاریم که فرصت و نعمت حیات را در این سال نیز نصیب و روزی فرمودی و فرصت دادی تا در مزرعه زندگی عمر بکاریم و اینک که طبیعت در طلیعه بهار، جان و حیات دوباره می یابد، ما نیز بر بهار جان ها و قلب عالم امکان سلام و درود می فرستیم و سال نو را با تجدید عهد و ارادت به آن ذخیره الهی آغاز می کنیم و از خداوند مسئلت می نماییم که نصیب و روزیمان را از برکت و هدایت های آن امام هادی بیش از پیش قرارد دهد و جان ما را زنده و بهاری و شادابی و نشاط ما را درظل هدایت و برکات ایشان مستدام و مستمر نماید.
 

کد مطلب 2259059

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