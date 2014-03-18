نمایشگاه علقمه شهدای نیروی دریایی منطقه دوم سپاه در خارگ گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، مسئول نمایشگاه راهیان نور دریایی خلیج فارس عصر سه شنبه در حاشیه راه‌اندازی این نمایشگاه اظهار داشت: این نمایشگاه با عنوان "علقمه شهدای نیروی دریایی منطقه دوم سپاه" به همت ناوتیپ ذوالفقار نیروی دریایی منطقه دوم سپاه در جزیره خارگ برپا شد.

ظهراب محمدپور به زمان برگزاری این نمایشگاه اشاره کرد و افزود: بازدید کنندگان و کاروان‌های اردوهای راهیان نور می‌توانند از امروز تا دوازدهم فروردین سال آینده از این نمایشگاه بازدید کنند.

وی با اشاره به برگزاری این نمایشگاه در فضایی به مساحت 60 متر مربع، خاطرنشان ساخت: در این نمایشگاه شاهد نمایش نمادین نخلستان‌های کوفه، بیت الاحزان، کوچه های بنی هاشم خواهیم بود.

مسئول نمایشگاه راهیان نور دریایی خلیج فارس گفت: همچنین بیت الزهرا، قبرستان بقیع، تابوت امام حسن(ع)، خیمه گاه اباعبدالله(ع)، شط فرات، خرابه شام، قتلگاه، گهواره علی اصغر(ع) و بازسازی صحنه هایی از مناطق عملیاتی در این نمایشگاه به نمایش درمی‌آید.

وی افزود: یک نمایشگاه دیگر به ابعاد 240 متر مربع یک بیمارستان زیرزمینی باقیمانده از دوران دفاع مقدس در 11 غرفه مربوط به ایثارگری‌های رزمندگان در دفاع از جزیره استراتژیک خارگ برپا می‌شود.

مسئول نمایشگاه راهیان نور دریایی خلیج فارس تصریح کرد: در این نمایشگاه نیز ایثارگری های رزمندگان در دفاع از جزیره استراتژیک خارگ و بخشی از دستاوردها و توانمندی های فعلی نیروهای نظامی، شرکت ها، ادارات و موسسات مستقر در جزیره نمایش داده می‌شود.

وی با بیان اینکه سه غرفه از این نمایشگاه مربوط به ناوتیپ سپاه جزیره خارگ است ادامه داد: در این نمایشگاه کتاب، بازسازی نبرد مستقیم شهید مهدوی و همرزمانش با آمریکای جنایتکار توام با روایت گری، آمریکا شناسی و پخش فیلم در نمایش داده می‌شود.

