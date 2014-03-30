حسینیه امام خمینی(ره)

با حضور رهبر معظم انقلاب

شب اول: حجت الاسلام رفیعی

شب اول: میثم مطیعی

شب دوم: حجت الاسلام صدیقی

شب دوم: محمدرضا طاهری

شب سوم: حجت الاسلام خاتمی

شب سوم: محمود کریمی

شب چهارم: حجت الاسلام عالی

چهارم: مرتضی طاهری

پیش منبر: مهدی سماواتی

شب پنجم: حجت الاسلام پناهیان

شب پنجم: سعید حدادیان

خیابان جمهوری، خیابان فلسطین جنوبی، حسینیه امام خمینی(ره)

از 11 تا 15 فروردین از اقامه نماز مغرب و عشاء

بیت الزهرا(س)

حجت الاسلام عدالتی

منصور ارضی

خیابان ولیعصر(عج)، جنب مهدیه تهران، کوچه مهدیه

14 فروردین از ساعت 9:30 صبح

حسینیه صنف لباس فروشها

حجت الاسلام علی ثمری

منصور ارضی

خیابان سعدی جنوبی، حسینیه صنف لباس فروشها

12 لغایت 17 فروردین از ساعت 6 صبح

حسینیه صنف لباس فروشها

حجت الاسلام طباطبائی

علی انسانی

خیابان سعدی جنوبی، حسینیه صنف لباس فروشها

14 فروردین از ساعت 10 صبح

مهدیه تهران

آيت الله سيدمحمد امين

محمدرضا غلامرضازاده، رضاطاهری

خيابان ولي عصر(عج)، چهارراه گمرگ اميريه، مهديه تهران

پنج شنبه 14 فروردين از ساعت 9 صبح

حسینیه جلوه

حجت الاسلام سیدمحمدباقر علوی تهرانی

حسن خلج

خیابان وحدت اسلامی، روبروی پارک شهر، کوچه زهره کرمانی، حسینیه جلوه

جمعه از ساعت 7 صبح

انصار العباس(ع)

سید محمد جوادی

خیابان قزوین، بعد از پل امامزاده معصوم، خیابان شهید حسنی(قلعه مرغی)، روبروی میدان تره بار، حسینیه انصار العباس(ع)

از دوشنبه 11فروردین بمدت 4شب از ساعت 20

شهدای گمنام

حجت الاسلام کاشانی

میثم مطیعی

خیابان ولیعصر(عج)، نرسیده به میدان منیریه، کوچه فرهنگ، حسینیه شهدا قهرود

13 و 14 فروردین ساعت 20

دفتر مرحوم آیت الله العظمی مجتبی تهرانی

میثم مطیعی

خیابان مجاهدین اسلام، خیابان رحمانی پور، خیابان قائن

از سه شنبه 12 تا 16 فروردین ساعت 18:30

روضةالزهرا(س)

حجت الاسلام رضا خان بابائی

میثم نادی

خیابان خیام، امامزاده سیدناصر الدین

از 10 تا 14 فروردین از نماز مغرب

مهدی(عج) جان

حجت الاسلام ادیب یزدی

مهدی ارضی

خیابان ولیعصر(عج)، بالاتر از مهدیه تهران، خیابان بشیری، حسینیه قائم آل محمد(عج)

از 15 تا 17 فروردین از ساعت 20

مسجد امام رضا(ع)

حجت الاسلام عباس سمیع زاده

سجاد محمدی و وحید منصوری

پایین تر از میدان حر، چهارراه لشکر، خیابان کمالی، جنب بیمارستان لقمان حکیم، مسجد امام رضا(ع)

13 و 14 فروردین از نماز مغرب

دسته عزاداری روز شهادت از مقابل مسجد ساعت 9 صبح

حسینیه انصارالحسین(ع)

حجت الاسلام خازنی

امیر یعقوبی

بعد از میدان فردوسی، خیابان انقلاب، خیابان مولوی، کوچه فرصت

شب و شام شهادت از ساعت 21

بین الحرمین

حجت الاسلام علی سعیدیان

کربلائی جواد مقدم

خیابان ناصر خسرو، روبروی وزارت دارائی، کوچه خراسانی ها، حسینیه امام صادق(ع)

از 9 تا 13 فروردین ساعت 21

روضةالزهرا(س)

حجت الاسلام رضا خان بابائی

میثم نادی

خیابان خیام، امامزاده سیدناصر الدین(ع)

14 فروردین صبح شهادت از ساعت 10 صبح

شاهزاده علی اصغر(ع)

حجت الاسلام امیر یاری جانی

کربلایی مجید قناعت جو، کربلایی مهدی مینویی، کربلایی ناصر نیک نژاد

خیابان حافظ پایین تر از بورس تهران، کوچه امیری

از سه شنبه 12 فروردین به مدت 4 شب ساعت 20

مکتب الصادق(ع)

دریاپیما

حامد عالی

خوش، نرسیده به مالک اشتر، کوچه اصغرنژاد

13 و 14 فروردین از ساعت20:30

محبان الجواد(ع)

مهدی فرجی

ایران، خیابان شهیدگل محمدی، بیت الجواد(ع)

یکشنبه 10فروردین ساعت 20:30

روضه الحسین(ع) متوسلین به کفیل الزینب(س)

حجت السلام علی عامری

وحید و نوید طاهری

خیابان هلال احمر، بعد از پل هلال احمر، کوچه شیخ محمد علی، حسینیه روضه الحسین(ع)

از سه شنبه 12 فروردین الی پنجشنبه 14فروردین از ساعت 22

ثارالله(ع)

حجت الاسلام دکتر مرتضی آقاتهرانی، حجت الاسلام الهی و دکتر رجبی دوانی

محمد رضا طاهری، محمود کریمی، سیدمجید بنی فاطمه و روح الله بهمنی و حسین طاهری

مجیدیه شمالی، خیابان استاد حسن بنا، بالاتر از میدان ملت، کوچه شهید صباح غربی، مسجد الهادی (ع)

از دوشنبه 4 فروردین به مدت 10 شب از نماز مغرب و عشا

رایةالعباس(ع)

حجج اسلام مؤمنی و صفاری

محمود کریمی

چیذر، امامزاده علی اکبر(ع)

از 13 فروردین به مدت 3 روز ساعت 17

عبدالله بن الحسن(ع)

حجت الاسلام سیدابراهیم موسوی

حنیف طاهری

خیابان دولت، بعداز سه راه نشاط، خیابان نعمتی(کیکاووس)، نبش کوچه هفتم، پلاک پرچم

از یکشنبه ۱۰ فروردین به مدت ۵ شب از ساعت ۲۰

ریحانة النبی(س)

حجت الاسلام مصطفی کرمی

محمدحسین پویانفر

میدان تجریش، مسجد گیاهی

از شنبه ۹ فروردین ۱۳۹۳ به مدت پنج شب ازساعت ۲۱

حسینیه علاقبندیان

حجت الاسلام غروی

محسن اعتمادیان، سیدمحسن گرسویی

اول ولنجک، نبش خیابان دوم، حسینیه علاقبندیان

از جمعه 8 فروردین ساعت 19

حسینیه بزرگ فرحزاد

حجت الاسلام بی آزار تهرانی

ذاکرین اهل بیت(ع)

فرحزاد، حسینیه بزرگ فرحزاد

شام شهادت از نماز مغرب

امیرالمؤمنین(ع)

ملامحمد شریف زاهدی

نریمان پناهی و علی الفت

میدان تجریش، خیابان دربند، حسینیه حرم مطهر امامزاده قاسم(ع)

13 و 14 و 15 فروردین از ساعت 20

قاسمیون

حجت الاسلام محمود ریاضت

امیر یعقوبی

یوسف آباد، خیابان سیدجمال الدین اسدآبادی، میدان فرهنگ، خیابان فضل اللهی، پلاک 30

از 12 فروردین به مدت 5 شب از ساعت 21

عزاداری

حجت الاسلام سید عبدالحمید شهاب

حیدر خمسه

گیشا، خیابان دوم، پلاک ده، واحد اول جنوبی

15 فروردین از ساعت 11 صبح

مسجد جامع امام علی(ع)

حجت الاسلام علی سعیدیان

میدان پونک، مسجد جامع امام علی(ع)

از 10 تا 14 فروردین ساعت 19:30

میثاق با شهدا

حجج اسلام میرباقری، پناهیان و فرحزاد

میثم مطیعی

بزرگراه چمران، پل مدیریت، دانشگاه امام صادق(ع)، مسجد دانشگاه

از شنبه 16 فروردین به مدت ۳ شب از ساعت 18

عزاداری

حجت الاسلام علی سعیدیان

علیرضا نهادی

خیابان دیباجی، بلوار کاوه، کاوه شمالی، کوچه لاله، علامت پرچم

از 10 فروردین به مدت 5 صبح از ساعت 7 صبح

حسینیه ثارالله(ع)

حجت الاسلام احسان بی آزار تهرانی

ذاکرین اهل بیت (ع)

میدان تجریش، سعدآّباد

روز شهادت قبل از ظهر

عشاق الرضا(ع) جوانان ونك

حجت الاسلام احمدي

محمدرضا و محمدحسين مجيدپور

خیابان شیخ بهایی، خیابان شهید کولیوند، کوچه شبنم، حسینیه بیت الزهرا (س)

9 فروردين به مدت 5 شب از ساعت 20

مسجد حضرت مهدي(عج)

حجت الاسلام منصوريان دامغاني و محمود بيات

روز شهادت: حجت الاسلام سيد رضا عمادي و امير كاتوزيان

ستارخان، سه راه تهران ويلا، مسجد حضرت مهدي(عج)

12 تا 14 فروردین از ساعت 20

روز شهادت از نماز ظهر

منتظرین حضرت مهدی(عج)

حجج اسلام علی سعیدیان و محمد شاهرخ

سعید توکلی

مینی سیتی، شهرک شهید محلاتی، میدان امام علی(ع)، خ ولایت، ولایت۵، برج نرگس۵

سه شنبه ۱۲ فروردین مدت ۵ شب ساعت ۲۰

تجمع عزاداران فاطمی در میدان فاطمی(جهاد)

هیئات فاطمی تهران و هیئت عشاق العباس(ع)

حجت الاسلام محمدکاظم صدیقی

مرتضی طاهری، عبدالرضا هلالی، مهدی مختاری و روح الله بهمنی

روز شهادت 14 فروردین از ساعت 13

حرم حضرت عبدالعظیم الحسنی(ع)

حجت الاسلام جان نثاری و ذاکرین اهل بیت(ع)

روز شهادت: حجت الاسلام خوش نما و ر ضوی

شهرری، حرم حضرت عبدالعظیم الحسنی(ع)

از دوشنبه 11 فروردین به مدت 10 شب

مسجد جامع حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)

"دعای کمیل" توسط منصور ارضی

شهر ری، مسجد جامع حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)

هفتم فروردین دو ساعت مانده به اذان صبح

بیت النور

غلامرضا کریملو

حسین هوشیار، علیرضا نایب، مهدی آرزوجی

نازی آباد، چهاراه دخانیات، خیابان مدائن، حسینیه بیت النور (شهید کاشی)

چهارشنبه ساعت 20

حسینیه محبان حضرت علی اکبر(ع)

حجت الاسلام محمد ادیب یزدی

مصطفی صادقی

خیابان وحدت اسلامی، خیابان مختاری شرقی، کوچه داوود فرس

از یکشنبه 10 فروردین به مدت 7 شب از نماز مغرب

جنت العباس(ع)

شیخ محمد دغانلو

محمود استاد باقر

میدان شوش، خیابان شوش غربی، چهارراه شهید هرندی، جنب پمپ گاز، حسینیه مبارکه جنت العباس(ع)

سه شنبه 19 فروردین از ساعت ۲۱

صاحب الزمان (عج)

حجت الاسلام مرادی

پژمان رضایی مرام

خزانه بخارایی، فلکه اول عباسی، 20 متری شهید بادلو، کوچه شهید بستانچی، حسینیه مکتب الزهرا (س)

دوشنبه 11 فروردین تا 15 فروردین به مدت 5 شب ساعت 20

شهدای گمنام

حجج اسلام سیدحسین مومنی و حسن جعفر زاده

شب اول: کربلائی نریمان پناهی و ابراهیم رحیمی

شب دوم: محسن فیضی، حسن حسین خانی، سیدعلی مومنی

شب سوم: احد قدمی، محمدعلی بخشی

شب چهارم: حسین سیب سرخی و علی احمدپور

خانی آباد نو، شهرک شریعتی، خیابان ماهان، روبروی پارک شریعتی، مسجد صاحب الزمان(عج)

از 14 تا 17 فروردین ساعت 21

ولایت عشق

عباس رحیمی

علی جباری، مجید قناعت جو، مهدی خلیلی، اکبر عبادی

انتهای اتوبان نواب،نعمت آباد،خ طالقانی، کوی ششم

12 فروردین به مدت۳ شب ساعت ۲۱

ریحانة النبی(س)

شیخ مرتضی بابایی

حسن قلیزاده، ابراهیم جامع، سید فرزین علیزاده سیدحامدخلجی، علیرضاانصاری

خیابان قلعه مرغی، جنب پل سواره رو، مسجد موسی بن جعفر(ع)

از سه شنبه 12 فروردین ماه 93 الی پنجشنبه 14 فروردین از ساعت 20:30

محبان الحسین(ع)

محمد مولاء

خیابان شهید رجایی میدان بهشت خیابان ابریشم 18 متری تختی کوچه 6

از چهارشنبه 6 تا 14 فروردین ساعت 21

حسینیه هدایت

شیخ حسین انصاریان

میدان قیام، حسینیه هدایت

از 22 تا 31 فروردین ساعت 7 صبح

بیت الرقیه(س)

حجت الاسلام سیدحسین هاشمی نژاد

خیابان پیروزی، انتهای خیابان پنجم نیروی هوائی

از 11فروردین به مدت 4 شب ساعت 21

پنج شنبه 14 فروردین از ساعت 11 صبح تا اذان ظهر

حسینیه فاطمه الزهرا(س)

دکتر حشمت الله قنبری

سعید حدادیان و محمد حسین حدادیان

خیابان فخرآباد، کوچه هفدهم

شنبه 16 فروردین ساعت 19

هیئت الرضا(ع)

آیت الله محمدتقی واعظی

عبدالرضا هلالی

میدان خراسان، حسینیه امام موسی ابن جعفر (ع)

چهارشنبه ١٣ فروردین از ساعت 20

هیئت الزهرا(س)

شیخ مهدی محب زاده

احد قدمی

خیابان 17 شهریور، نرسیده به میدان خراسان، نبش کوچه شهید شجاعی، حسینیه امام خمینی (ره)

پنجشنبه 7 فروردین از ساعت 21

مکتب المهدی(عج)

حجت الاسلام قائم مقامی

محمد کمیل

میدان رسالت، پایین تر ازایستگاه متروی گلبرگ، خیابان138غربی، فاطمیه ارشاد

از دوشنبه11 فروردین به مدت پنج شب از ساعت 20

جوانان انصارالله

حجج اسلام ماندگاری و معماریان

حمید نیکدل، محمد یونسی

اتوبان شهيد باقري، بعد ازبل هوايي، به طرف جنوب، دسترسي محلي، فلکه جايجي به طرف فلكه اطلاعات، خیابان باباطاهرشرقي، بلاك136

از شنبه 9 فروردین به مدت 5 شب از ساعت 20

محبان الحسین(ع)

حجت الاسلام علی سعیدیان

کربلایی جواد مقدم، کاظم غفارنژاد

خیابان 30 متری نیروهوائی، خیابان شورا

از 20 تا 24 فروردین ساعت 21

روضة الزهرا(س)

مجید مشهدی حسین، حجت الاسلام سیدحمزه روحبخش

سیدحسین ميرعمادى

پیروزی، ایستگاه چهارصد دستگاه، هیئت روضة الزهرا(س)

از سه شنبه به مدت ۵ شب ساعت ۲۰:۳۰

منتظران مهدی(عج)

شیخ مصطفی پیشکاری

مسعود مهرجو، محسن حیدرزاده، علی آزادی طلب، حمیدرضا اصغری

تهران پارس، شرق بلوار پروین، خیابان 184 شرقی، بین خیابان 133 و 135

از 9 فروردین تا 15 فروردین

محبان علي ابن موسي(ع)

حجت الاسلام زكي

اميدطهماسبي، سيدمحمد مهديان، اميرنجفي

تهرانسر اصلي، پايين تر از چهارراه صدف، خیابان گلناز، كوچه شهيد خوانساري، پلاک37

13 و 14 فرورودین ساعت 21

هیئت الزهرا (س)

حجت الاسلام عظیمی نژاد

ابوالحسن مولایی و محمد گرمابدری

فلکه دوم تهرانپارس، پایین تر از چهارراه سیدالشهدا(ع)، کوچه شهید رئوفی فر، پلاک 5

از چهارشنبه 13 فروردین به مدت 3 شب ساعت 20:30

مجموعه فرهنگی شهدا

مهدی اخگری

مصطفی تقی زاده

تهرانپارس، تقاطع رسالت و بلوار پروین، جنوب شرق تقاطع

از 12 فروردین به مدت پنج شب از اذان مغرب

(مخصوص برادران) حجت الاسلام عبدوس

عباس پایانی، حاج رضا کرمانشاهی، اسماعیل داداش پور

فلکه چهارم تهرانپارس، خیابان توحید، کوچه 18 شرقی

12 تا 14 فروردین از ساعت 20

محبان فاطمه زهرا (س)، رزمندگان غرب تهران

حجت الاسلام حائری زاده

سعید حدادیان و محمدحسین حدادیان

خیابان آزادی، بعد از یادگار امام، مهدیه امام حسن مجتبی(ع)

از سه شنبه 12 تا 16 فروردین ساعت 5:30 صبح

ریحانة الحسین(ع)

حجت الاسلام موسوی مطلق

سید مجید بنی فاطمه

خیابان اشرفی اصفهانی، خیابان ۲۲ بهمن، باغ فیض، مجتمع فرهنگی مذهبی ریحانة الحسین(ع)

از ۱۱ تا ۱۵ فروردین، از نماز مغرب

هیئت الزهرا(س)

حجت الاسلام قاسمیان

احمد تقوایی، حسین رضائیان

خیابان آزادی، مسجد دانشگاه شریف

10 تا 14 فروردین از نماز عشا

محبین شهادت

حجت الاسلام نوری زاده

امیر عباسی

شهرک قدس(غرب)، نرسیده به چهارراه قدس، خیابان خوردین، خیابان توحید 3، پلاک 10

از 10 تا 12 فروردین از ساعت 20

یا زهرا(س)

حجت الاسلام سعید زند

حسن حسین خانی

مهرآباد جنوبی، خیابان امام محمدباقر(ع)، مسجد امام محمدباقر(ع)

از سه شنبه 5 تا 13 فروردین از ساعت 21

مکتب الزهرا (س)

حجت الاسلام دکتر احمدی

محسن هژبری

خیابان آزادی، بین نواب و رودکی، کوچه طاهرنیا، بن بست آخر، پلاک 8، بیت الرضا(ع)

از 13 فروردین تا 15 فروردین از ساعت 17

یا ثارالله الحسین(ع)

حجت الاسلام فتحی

شب اول و دوم: محمدجواد فارسی

شب سوم: سیداحمد صالحی

شب چهارم: آقا فرحزادی

شب پنجم: مصطفی روحانی

دهکده المپیک، شهرک راه آهن، بلوار امیرکبیر، خیابان گلفام، نبش بنفشه چهارم، هنرستان ایران تکنیک

از سه شنبه 12 فروردین به مدت پنج شب ساعت 20

روضةالشهدا

حجت الاسلام مسعود تاج

حسین محمدی فام

همت غرب، سردار جنگل، بهار غربی، جنب میدان استاندارد، حسینیه موقت روضةالشهدا

از 9 الی 18 فروردین از نماز مغرب

تجمع بزرگ فاطمیون

حجت الاسلام بی آزار تهرانی

میثم مطیعی

سعادت آباد، میدان شهید تهرانی مقدم(کاج)

روز شهادت پنجشنبه 14 فروردین از ساعت 16:30

مسجد دانشگاه صنعتی شریف

حجت الاسلام علی سعیدیان

خیابان آزادی، مسجد دانشگاه صنعتی شریف