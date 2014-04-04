رایزنی جان کری با ابومازن و نتانیاهو درباره مذاکرات سازش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، جان کری وزیر امور خارجه آمریکا امروز با ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی تلفنی گفتگو کرد.

هدف کری از این گفتگوها خروج مذاکرات سازش از بن بست است. در جریان این گفتگوهای تلفنی آخرین رویدادهای سیاسی فلسطین و رژیم صهیونیستی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. همچنین درباره ادامه رایزنی ها طی روزهای آتی میان طرفین توافق شد.

مذاکرات سازش میان تشکیلات خودگردان فلسطین و رژیم صهیونیستی به دلیل سیاست های این رژیم متوقف شده است و مقامات تشکیلات خودگردان فلسطین ادامه آن را منوط به شروطی همچون آزادی هزار و 200 فلسطینی و توقف شهرک سازی کرده اند. مقامات صهیونیست نیز اعلام کرده اند در صورت موافقت تشکیلات خودگردان فلسطین با ادامه مذاکرات سازش، چهارمین گروه از اسرای قدیمی فلسطین را آزاد خواهند کرد.

مذاکرات سازش قرار است پس از مهلت 9 ماه که از سوی طرفین تعیین شده بود در اواخر ماه آوریل به پایان برسد.