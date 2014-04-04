شروط تشکیلات خودگردان فلسطین برای ادامه مذاکرات سازش با رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، "روزنامه جروزالیم پست" چاپ رژیم صهیونیستی اعلام کرد که مقامات تشکیلات خودگردان فلسطین برای ادامه مذاکرات سازش با رژیم صهیونیستی شروط جدیدی را وضع کرده اند.

این روزنامه نوشت: به رسمیت شناختن مرزهای 1967 به پایتختی قدس شریف و آزادی هزار و 200 اسیر فلسطینی علاوه بر آزادی چهارمین گروه از اسرای قدیمی فلسطین از جمله "احمد سعدات"، "مروان البرغوثی" و "فؤاد الشوبکی" از جمله شروط تشکیلات خودگردان فلسطین برای ادامه مذاکرات سازش به شمار می رود.

توقف شهرک سازی در اراضی اشغالی فلسطین، حاکمیت کامل فلسطین بر مناطق "c" در کرانه باختری و توقف حملات نظامی رژیم صهیونیستی در مناطق تحت حاکمیت تشکیلات خودگردان فلسطین، بازگشایی گذرگاه های مرزی منتهی به نوارغزه، رفع محاصره نوارغزه از دیگر شروط ادامه مذاکرات سازش محسوب می شود.

در همین راستا فلسطین الیوم به نقل از "یاسر عبد ربه" دبیر سازمان آزادیبخش فلسطین "ساف" گزارش داد: مذاکرات صلح با اسرائیل باید به صورت بنیادی تغییر کند.

وی با بیان این مطلب افزود: اسرائیل خواهان وقت کشی در مذاکرات است تا از این طریق هر چه بیشتر به توسعه شهرک ها بپردازد اما از این پس چنین سیاستی فایده نخواهد داشت.

مذاکرات سازش میان تشکیلات خودگردان فلسطین و رژیم صهیونیستی که از سپتامبر 2010 تا 2013 به دلیل شهرک سازی اسرائیل در اراضی اشغالی فلسطین متوقف شده بود پس از 3 سال توقف با میانجیگری آمریکا از سر گرفته شد. این مذاکرات قرار است در ماه آوریل به پایان برسد و این در حالی است که تاکنون هیچ نتایجی در بر نداشته است و مقامات صهیونیست خواهان تمدید آن هستند.