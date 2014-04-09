جانمراد احمدی مدیر انتشارات «دارخوین» در گفتگو با خبرنگار مهر از آغاز طرح «سیمرغ مهاجر» در آستانه سالگرد شهادت مرتضی آوینی خبر داد و گفت: سیمرغ مهاجر مجموعه داستانی 30 جلدی درباره زندگی 30 فرمانده شهید استان اصفهان است که توسط نویسندگان مختلف تدوین می‌شود.

مدیر انتشارات «دارخوین» افزود: در این مجموعه به زندگی فرماندهانی پرداخته می‌شود که در یگان‌های خارج از استان فعالیت می‌کرده‌اند.

وی ادامه داد: شهید علی رضاییان، شهید فریدون بختیاری، شهید محمدابراهیم همت، شهید محمد شعبانی، شهید مصطفی طیاره و... از جمله فرماندهانی هستند که در مجموعه سیمرغ مهاجر به زندگی آنها از لحظه تولد تا شهادت پرداخته می‌شود.

این عضو مجمع ناشران انقلاب اسلامی اضافه کرد: نویسندگانی که قرار است در این طرح با ما همکاری کنند عمدتا بومی و دارای آثار منتشرشده هستند. هم اکنون قرارداد این نویسندگان آماده و حضور کسانی چون زینب عطایی، لیلا کریمیان، عباس اسماعیلی، حسین علی محمدی و... قطعی شده است.

به گفته احمدی این مجموعه با قطع رقعی و در 100 تا 150 صفحه ویژه مخاطب عام منتشر می‌شود.