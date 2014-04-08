اعزام یک ناو دیگر آمریکایی به دریای سیاه/حضور نیروهای آمریکایی در کنار نیروهای اوکراینی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از CNN، در ادامه تنش های بین آمریکا و غرب با روسیه کشتی جنگی یو اس اس دونالد کوک تا روز پنج شنبه وارد آب های دریای سیاه می شود.

این شبکه آمریکایی علت حضور این ناو آمریکایی را نمایش حمایت آمریکا از متحدانش در اروپای شرقی در قبال تجمع نیروهای روسیه در پشت مرزهای اوکراین خواند.

این ناو آمریکایی قرار است دیدارهایی از بنادر کشورهای متحد آمریکا در حوزه دریای سیاه داشته باشد و تمرینات نظامی هم در این منطقه برگزار کند.

این اقدام آمریکا قبل از نشست نمایندگان سیاسی سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) که قرار است هفته آینده برگزار شود صورت می گیرد.

در این نشست نمایندگان ناتو قرار است به بررسی اقدامات نظامی بیشتر در قبال روسیه را مورد بررسی قرر دهند.

همچنین در پی اقدام دولت اوکراین در اعزام نیرو به شهرهای شرقی این کشور و دستگیری شماری از طرفداران روسیه شبکه فرانسه 24 از هشدار روسیه به اوکراین خبر داد.

وزارت خارجه روسیه با متهم کردن پیمانکاران نظامی آمریکا در کنار نیروهای اوکراین در سرکوب روس تبارهای شرق اوکراین از کی یف خواست تا از توسل به زور در این مناطق خودداری کند

روسیه همچنین درباره وقوع جنگ داخلی در اوکراین در صورت خشونت علیه روس ها در این کشور هشدار داد.

گزارش ها از اعزام نیروهای ویژه اوکراین به شهرهای شرقی حکایت دارند که وزارت خارجه روسیه آن را نشانه های آماده شدن اوکراین برای سرکوب روس تبارهای این مناطق خوانده است.

تورچینوف رئیس جمهور اوکراین با متهم کردن روسیه به نقش داشتن در ناآرامی های مرزهای شرقی اوکراین در یک نطق تلوزیونی گفت: روسیه قصد تکرار سناریوی شبه جزیره کریمه در دیگر مناطق اوکراین را دارد که اینبار این اجازه را نخواهیم داد.

این در حالی است که روسیه در آن سوی مرز نیروهای زیادی گماشته است و حدود چهل هزار سرباز روسی در امتداد مرز با اوکراین آماده مداخله هستند.

همچنین شبکه فرانسوی اعلام داشت، آمریکاییها و روسها پشت پرده با یکدیگر گفتگو می کنند. جان کری و سرگئی لاوروف همچنان به گفتگوی تلفنی می پردازند. دو طرف به توافق رسیدند مذاکرات مستقیمی بین روسیه، اوکراین، آمریکا و اتحادیه اروپا برگزار کنند. وزارت خارجه روسیه هنوز این خبر را تایید نکرده است.

شایان ذکر است مسکو دولت جدید اوکراین را نامشروع می داند و آن را به رسمیت نمی شناسد.