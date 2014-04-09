«شازده کوچولو» را دراماتورژی کردم/ آرزو دارم با جوانان کار کنم

عباس جوانمرد از چهرههای شاخص و تأثیرگذار تئاتر ایران و مؤسس گروه «هنر ملی» به عنوان مطرحترین گروه هنری و تئاتری در ایران درباره فعالیتهای این روزهای خود به خبرنگار مهر گفت: معتقدم کار کردن در تئاتر تنها به اجرای یک اثر نمایشی ختم نمیشود و کار بنده نیز اکنون در حوزه تحقیق و پژوهش در تئاتر است. چند نمایشنامه با عناوینی چون «دختر دهاتی»، «مارگریت» و «شکار خیال» و «بوی مرگ» که کار مشترک من و زندهیاد شاهین سرکسیان است، برای چاپ آماده کرده و به نشر قطره ارائه دادهام.
این هنرمند ادامه داد: «شازده کوچولو» را برای جوانان تئاتری تنظیم و دراماتورژی کردهام که قرار است این اثر هم توسط نشر قطره راهی بازار کتاب شود.
وی درباره اثر پژوهشی خود درباره گروه «هنر ملی» یادآور شد: این اثر هم با عنوان «من و تجربیات گروه هنر ملی» تکمیل شده و در حال تایپ آن هستم اما هنوز تصمیم نگرفتهام که این اثر را در قالب کتاب ارائه دهم یا روی سایت منتشر کنم.
جوانمرد که هر سال به تماشای آثار جوانان تئاتری در سالنهای مختلف مینشیند، درباره روند کار جوانان تئاتری گفت: جوانان تئاتر ما اعم از دختر و پسر بسیار درخشان هستند و برخی از کارهایی که ارائه میدهند از خیلی کارهای آوانگارد دنیا جلوتر هستند. خوبی این کارها آگاهانه نبودن آنها است زیرا بر حسب نیاز شکل میگیرند. هیچ خلاقیتی به صورت آگاهانه صورت نمیگیرد و در ناخودآگاه شکل میگیرد. خلاقیتها بر اساس نیازهای جسمی و روحی صورت میگیرند.
مؤسس گروه «هنر ملی» درباره احتمال تولید و اجرای اثری نمایشی با همراهی جوانان مستعد تئاتر تأکید کرد: این همیشه هدف و آرزوی من بوده است. چندین بار قصد برگزاری بزرگداشت برای من وجود داشت که موافقت نکردم و در ازای آن خواستار اختصاص سرپناهی به هنرمندان تئاتر شدم تا در آن نسل قدیم و نسل جدید تئاتر به تبادل تجربیات خود با یکدیگر بپردازند. نسل من و نسل قبل از من نیازمند تجربیات نسل جوان است زیرا جوانان تجربیاتی بسیار نوین دارند که به درد نسل غیر نوین میخورد.
این هنرمند تأثیرگذار در عرصه تئاتر ایران در پایان تصریح کرد: متأسفانه تا امروز جوابی درباره این خواسته به من ندادند و من متوقع هستم این کار در اسرع وقت انجام شود تا عمر باقیمانده این حقیر هم قد بدهد. اگر تبادل بین نسل من و نسل جدید صورت گیرد، عمر تازهای به من داده میشود.
جوانمرد در گفتگو با مهر:
«شازده کوچولو» را دراماتورژی کردم/ آرزو دارم با جوانان کار کنم
مؤسس گروه «هنر ملی» که سابقه بیش از 50 دهه کارگردانی و تربیت هنرمندان در تئاتر را دارد با بیان اینکه کار تئاتر تنها اجرای یک اثر نمایشی نیست درباره برخی از فعالیتهای این روزهایش صحبت کرد.
عباس جوانمرد از چهرههای شاخص و تأثیرگذار تئاتر ایران و مؤسس گروه «هنر ملی» به عنوان مطرحترین گروه هنری و تئاتری در ایران درباره فعالیتهای این روزهای خود به خبرنگار مهر گفت: معتقدم کار کردن در تئاتر تنها به اجرای یک اثر نمایشی ختم نمیشود و کار بنده نیز اکنون در حوزه تحقیق و پژوهش در تئاتر است. چند نمایشنامه با عناوینی چون «دختر دهاتی»، «مارگریت» و «شکار خیال» و «بوی مرگ» که کار مشترک من و زندهیاد شاهین سرکسیان است، برای چاپ آماده کرده و به نشر قطره ارائه دادهام.
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