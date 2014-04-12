پیروزی اورتون و توقف تاتنهام/ فولام در حضور 30 دقیقه ای دژاگه پیروز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال فولام که برای فرار از سقوط می جنگد موفق شد در خانه مقابل نورویچ به پیروزی یک بر صفر دست پیدا کند تا به بقا در لیگ برتر نزدیک تر شود.

در این بازی که اشکان دژاگه بازیکن ایرانی فولام از دقیقه 57 وارد میدان شد، هوگو رودالگا در دقیقه 40 برای فولام گلزنی کرد. این دومین پیروزی پیاپی شاگردان فلیکس ماگات در رقابتهای لیگ برتر بود.

در دیگر بازی اورتون موفق شد در خانه ساندرلند قعرنشین با نتیجه یک بر صفر به پیروزی برسد. تک گل این دیدار را وز براون مدافع ساندرلند به اشتباه وارد دروازه خودی کرد.

نتایج کامل دیدارهای شنبه شب لیگ برتر به شرح زیر است:

کریستال پالاس یک – استون ویلا صفر

فولام یک – نورویچ صفر

ساوتهمپتون صفر – کاردیف سیتی یک

استوک سیتی یک – نیوکاسل صفر

ساندرلند صفر – اورتون یک

وست بروم 3 – تاتنهام 3

در ادامه رقابتهای این هفته یکشنبه 2 دیدار دیگر برگزار می شود که برنامه آن به شرح زیر است:

لیورپول – منچسترسیتی

سوانزی سیتی – چلسی

جدول رده بندی:

1- لیورپول 74 امتیاز

2- چلسی 72 امتیاز

3- منچسترسیتی 70 امتیاز (2 بازی کمتر)

4- اورتون 66 امتیاز

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18- فولام 30 امتیاز

19- کادریف سیتی 29 امتیاز

20- ساندرلند 25 امتیاز (2 بازی کمتر)