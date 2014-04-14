"یحیی توره" کل فصل را از دست داد

به گزارش خبرگزاری مهر، "یحیی توره" در دقیقه 30 دیدار با لیورپول از ناحیه زانوی راست دچار آسیب دیدگی شد و این بازیکن اکنون به فهرست بازیکنان ساحل عاجی پیوسته که شاید جام جهانی 2014 برزیل را از دست بدهند.

بر پایه گزارش مارکا، این سومین آسیب دیدگی توره در این فصل از رقابتهاست. این بازیکن دو ماه قبل هم از ناحیه پشت در بازی با نیوکاسل دچار آسیب دیدگی شده بود. مصدومیت توره در بدترین زمان ممکن رخ داده چون نه تنها من سیتی در کوران قهرمانی رقابتهای لیگ برتر است بلکه ساحل عاج نیز باید تا کمتر از دو ماه دیگر در رقابتهای جام جهانی 2014 برزیل حضور پیدا کند.

"مانوئل پلگرینی"، مربی شیلیایی من سیتی، پس از بازی با لیورپول به رسانه‌ها گفت که این فصل از رقابتها برای توره به پایان رسیده است.