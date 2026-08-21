گفتگوی فیدان با همتایان مصری و سعودی خود درباره وضعیت تنگه هرمز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه با بدر عبدالعاطی، وزیر امور خارجه مصر و فیصل بن فرحان، وزیر امور خارجه عربستان سعودی تلفنی گفتگو کرد.

فیدان در حساب کاربری خود در شبکه‌های اجتماعی، نوشت که به عنوان بخشی از تماس‌های دیپلماتیک خود در مورد آخرین تحولات منطقه، با همتای مصری و عربستانی خود گفتگوی تلفنی کرده است.

وی در این خصوص گفت: در گفتگوهایمان، موانع اجرای طرح صلح غزه و گام‌ هایی که می‌ توانیم برداریم را ارزیابی کردیم.

فیدان همچنین افزود که آنها در مورد آخرین تحولات سوریه گفتگو و بر حمایت قوی خود از برقراری صلح و ثبات در این کشور تأکید کردند.

وی افزود که آنها همچنین وضعیت تنگه هرمز و آخرین تحولات مذاکرات جاری بین کشورهای دخیل در این درگیری را ارزیابی کردند.

فیدان اضافه کرد که طرفین گفتند: به عنوان ۳ کشور برادر که خواهان صلح و رفاه در منطقه خود هستیم، به تقویت همکاری و هماهنگی خود در همه زمینه‌ها ادامه خواهیم داد.