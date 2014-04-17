سرنوشت مذاکرات سازش خاورمیانه در هاله ای از ابهام

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه هاآرتص نوشت مذاکرات سازش خاورمیانه به آینده موکول شده است. این روزنامه در توضیح علت این تصمیم به دو نکته اشاره کرد: نخست این که هر دو طرف اسرائیلی و فلسطینی برای ادامه مذاکرات باید منتظر بازگشت "مارتین ایندیک" نماینده دولت آمریکا بمانند و دیگر این که رژیم صهیونیستی برگزاری مراسم تدفین پلیس کشته شده را بهانه ای برای توقف آن قرار داده است.

این پلیس 47 ساله روز دوشنبه در آغاز مراسم جشن عید پساک به ضرب گلوله یک مهاجم مسلح در الخلیل کشته شد. مقامات اسرائیلی مدعی اند عامل این حمله یک فلسطینی بوده است. در همین رابطه "بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر رژیم صهیونیستی تشکیلات خودگردان را مسئول این حمله قلمداد کرد.

این در حالی است که ابومازن روز گذشته در دیدار با نمایندگان پارلمان اسرائیل (کنیست) این اقدام را محکوم کرده است. در حالی که تردیدها در مورد نتیجه بخش بودن مذاکرات سازش هر روز افزایش می یابد، واشنگتن همچنان در صدد ادامه این مذاکرات است.

روز گذشته "جن ساکی" سخنگوی وزارت خارجه آمریکا از تلاش کشورش برای ایجاد توافق بین دو طرف برای تمدید مذاکرات سازش خبر داد. قرار بود این مذاکرات تا پایان ماه آوریل به یک نتیجه منجر شود، با این حال طرف اسرائیلی از انجام تعهدات اولیه خود از جمله آزادی 26 اسیر فلسطینی سرباز زده است.

همزمان با نزدیک شدن به پایان زمان مذاکرات سازش در ماه میلادی جاری، گروهها و جریانهای مختلف وابسته با سازمان آزادی بخش ملی فلسطین(ساف) با برگزاری نشستی از ابومان رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین خواستند که با تمدید زمان مذاکرات موافقت نکند.