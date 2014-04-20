غلامرضا شافعی در گفتگو با مهر در خصوص بخشنامه دولت مبنی بر تثبیت قیمت خودرو گفت: زمانی قیمت‌گذاری برخی کالاها، یک تکلیف قانونی است که دولت باید به آن عمل کند اما دو قانون هم اکنون وجود دارد که به دولت، اجازه قیمت‌گذاری نمی دهد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: در مواردی همچون تثبیت قیمت 8 گروه کالایی که دولت در روزهای گذشته ابلاغ کرده است و در فهرست آن، خودرو نیز به چشم می خورد، اگر دولت ضرورتی احساس کند، باید ارزیابی هایی صورت دهد که فاصله قیمت تمام شده با آنچه که به عنوان قیمت تثبیتی اعلام شده است، چقدر است و آن را در قالب یارانه به واحد تولیدی پرداخت نماید.

وی تصریح کرد: خودروسازان چنین انتظاری را از دولت دارند که اگر خودرو را قیمت گذاری می کند، با توجه به شرایط موجود اقتصادی و سیاسی و نیز وضعیت نقدینگی خودروسازان، قیمت تمام شده را محاسبه و مابه التفاوت را به آنها پرداخت کند.

شافعی در پاسخ به این سئوال که آیا تثبیت قیمت خودرو منجر به کاهش تولید و عرضه و در نتیجه بالا رفتن قیمت خودرو در بازار آزاد نمی شود؟ خاطرنشان کرد: خودروسازان در شرایط فعلی افزایش تولید داده اند و به هیچ وجه کاهش عرضه نمی دهند.

وی ادامه داد: هم اکنون تولید خودرو با نرخ رشد خوبی در حال افزایش است و هم اکنون تولید یک گروه خودروسازی به 1800 دستگاه در روز رسیده است و تا خردادماه، همه تعهدات از سوی خودروسازان پاسخ داده خواهد شد و تمامی افرادی که ثبت نام خودرو و پیش خرید کرده اند، می توانند خودروی خود را تحویل بگیرند.

به گفته مدیرعامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، تولید خودروی این خودروساز به 2500 دستگاه در روز خواهد رسید و خودروسازان به هیچ عنوان کاهش عرضه نخواهند داد.