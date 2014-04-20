به گزارش خبرنگار مهر، علی طیب نیا در مورد وضعیت آتی بازار پول و نظام بانکی کشور گفت: با توجه به روند کاهشی نرخ تورم قاعدتاً نرخ سود بانکی روند نزولی خواهد داشت. روند افزایش نرخ تورم در کشور در سال های اخیر بی سابقه بوده است؛ در شرایطی که نرخ تورم بالاست نرخ سود اسمی هم افزایش یابد، اما با توجه به روندی که در ماه های اخیر آغاز شده و تورم به سرعت کاهش پیدا کرده است.

وزیر اموراقتصادی و دارایی با بیان اینکه قطعا نرخ رشد سودها در آینده ادامه پیدا نخواهد کرد، از کاهش نرخ سود بانکی خبر داد و گفت: بر اساس برنامه ریزی های شورای پول و اعتبار، نرخ سود در سیستم بانکی در بخش سپرده ها و تسهیلات کاهش خواهد یافت.

وی تصریح کرد: روند نرخ سود در آینده با آنچه که در گذشته اتفاق افتاد، متفاوت خواهد بود و جاذبه سرمایه گذاری در بازار بورس نیز در مقایسه با دیگر بازارها افزایش خواهد یافت.

طیب نیا در مورد دستاوردهای سفر اخیر خود به واشنگتن گفت: تغییرات معناداری از سفر قبلی که در برنامه بانک جهانی شرکت کردیم تا سفر اخیر نسبت به ایران ، اقتصاد و روند تحول اقتصاد کشورمان شکل گرفته است.

این عضو کابینه دولت یازدهم افزود: کارشناسان صندوق بین المللی پول گزارشی را درباره اقتصاد ایران تهیه کردند و این گزارش به اتفاق آرا تصویب شد که نشان می دهد روند متغیرهای اقتصادی در ایران مطلوب و نرخ تورم در حال کاهش است.

وی با اشاره به اینکه صندوق بین المللی پول نرخ تورم امسال را 15 تا 20 درصد پیش بینی کرده است، گفت: این در حالی است که ما روی نرخ 25 درصد هدفگذاری کردیم.

وزیر اقتصاد درباره پیش بینی صندوق بین المللی پول از رشد اقتصادی جمهوری اسلامی ایران افزود: این صندوق رشد اقتصادی مثبت را پیش بینی کرده است که تمام این گزارشها نشان می دهد اقتصاد ایران در مسیر مناسبی در حال حرکت است.

طیب نیا از روند مطلوب روابط کشور با بانک جهانی خبر داد و گفت: چند سالی بود که روابط مالی این بانک با ایران به طور کامل قطع شده بود و در اجلاس گذشته موضوع را با مدیران ارشد این بانک مطرح کردم که ایران سهامدار عمده بانک جهانی است و باید از منافع آن برخوردار شود و مدیران این بانک نیز به صراحت اعلام کردند ، محدودیت هایی که در گذشته ایجاد شده بود ، موقتی بوده است.

طیب نیا با اشاره به اینکه هیئتی از کارشناسان بانک جهانی در آستانه نوروز به ایران آمدند و درباره ایمنی جاده ها مطالعه و گزارشی به بانک ارائه کردند، افزود: در سفر اخیر هم درخواست کردیم در برخی مسائل زیست محیطی به ویژه احیای دریاچه ارومیه، آلودگی های زیست محیطی و ریزگردها و مبارزه با بیماریهای حاد مانند سرطان کمکهای تخصصی و مالی بدهد.

وی افزود: تأمین مالی طرحهای توسعه ای جمهوری اسلامی نیز در دستور کار بانک جهانی قرار گرفته است و در آینده نزدیک هیئتی برای پیگیری روند این محورها به ایران سفر خواهد کرد.

وزیر اقتصاد درباره وصول دارایی های بلوکه شده ایران گفت: بر اساس گزارش های رسیده از بانک مرکزی مشکلی در باره وصول این دارایی ها نبوده است و بر اساس زمان بندی و توافق های انجام شده در نشست 1+5 موارد در حال انجام است.

طیب نیا درباره محورهای مورد گفتگوی جمهوری اسلامی ایران و چین در سفر آینده خود افزود: در این سفر در حوزه سرمایه گذاری و تأمین مالی طرح ها مذاکره خواهیم کرد. همچنین بنا داریم از سرمایه و منابع مالی چین برای اجرای طرحها در کشور استفاده کنیم و چینی ها نیز برای سرمایه گذاری در صنایع وابسته به نفت و پتروشیمی اعلام آمادگی کرده اند.