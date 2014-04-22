قراردادهای منتشر شده هنوز واقعی نیست/ انگیزه بازیکنان صنعتی را کشتم!

عبدالله ویسی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص سفر به عربستان همراه با تیم استقلال گفت: شاید خواست خدا بود که به این سفر و زیارت خانه خدا بروم. اتفاقا من به خاطر مالیات قرارداد نیم فصل اول با صبای قم ممنوع‌الخروج هم بودم که این کار درست شد و به همراه استقلال رفتم. این سفر تجربه گران‌بهایی برای من بود که در کنار یک تیم بزرگ زندگی کردم.

وی درباره فضای تیم استقلال گفت: از قدیم گفته‌اند "هر کسی بامش بیش برفش بیشتر". تیم‌های بزرگ حاشیه‌های زیادی دارند و باید مسئولان آن صبورتر باشند تا کارها به خوبی پیش برود. استقلال در بازی برابر الشباب خوب شروع کرد ولی بد تمام کرد. داور کار را خراب کرد ولی این را هم بگویم که استقلال می‌توانست بهتر عمل کند.

سرمربی تیم استقلال صنعتی در پاسخ به اینکه آیا بعد از انتقال مبعلی به استقلال تهران تیم شما ضعیف‌تر نشده بود، گفت: موضوع ملی بود و قصد ما کمک به استقلال بود. اگر مبعلی برای این تیم مثمرثمرتر واقع می‌شد بیشتر خوشحال می‌شدم. البته مبعلی می‌توانست به ما هم کمک کند ولی فکر می‌کنم که مقصر نتایج تیم خودم بودم که انگیزه بازیکنان را کشتم. آنها وقتی فهمیدند که در لیگ برتر ماندنی شدند دیگر انگیزه نداشتند و من مقصر بودم.

ویسی با بیان اینکه در فصل آینده در تیمش جوان‌گرایی خواهد کرد، گفت: می‌خواهم یکسری بازیکن جوان را به تیم بیاوریم البته باید جوان‌های باتجربه را خریداری کنیم. امسال بازیکنان با تجربه خیلی کمک کردند ولی آن چیزی که من می‌خواستم نبودند. فکر می‌کنم که آنها تنها نیمی از توانایی‌های خود را ارایه کردند.

وی در خصوص قهرمانی تیم فولاد خوزستان بیان کرد: نه اینکه من خوزستانی هستم این حرف را بزنم ولی فولاد شایسته‌ترین تیم برای قهرمانی بود. این باشگاه نسبت به سایر باشگاه‌های ایرانی فوق حرفه‌ای عمل می‌کند و باید یک الگو برای همه تیم‌ها باشد.

سرمربی تیم فوتبال استقلال صنعتی درباره انتشار قراردادهای بازیکنان بیان کرد: من صد در صد با این کار موافق هستم. در همه جای دنیا مردم می‌دانند مسی، رونالدو و دیگر بازیکنان و مربیان چقدر دستمزد می‌گیرند ولی در اینجا فقط پنهان کاری صورت می‌گیرد. چرا آنها از انتشار رقم قراردادها می‌ترسند؟ البته من مطمئن هستم که قراردادهای منتشر شده هنوز هم واقعی نیست و قرارداهای دیگری نیز وجود دارد. سازمان بازرسی باید به این کار ورود کند و جلوی پول‌های زیر میزی را بگیرد.

این مربی با انتقاد از فدراسیون فوتبال گفت: به ما می‌گویند که خوشحال هستیم مربیان جوانی مثل ویسی، تارتار، گل محمدی، خطیبی و ... وارد لیگ شدند ولی فدراسیون در قبال ما چه کاری کرده است؟ من بعد از اینکه از فولاد جدا شدم دیگر در هیچ کلاسی شرکت نکردم. من مدام به فدراسیون نامه می‌زنم که با هزینه خودم به باشگاه‌های اروپایی می‌روم و فقط برایم ویزا را بگیرند که این کار را نمی‌کنند. فدراسیون برای مربیان جوان هیچ ارزشی قایل نیست. مربیگری مثل یادگیری زبان است. من باید به تمرینات دورتموند بروم تا از نزدیک کار را یاد بگیرم نه اینکه فدراسیون مرا برای بازدید به باشگاه گرمیو بفرستد.

ویسی درباره مشکلات اخیر بین باشگاه‌ها و کی‌روش عنوان کرد: من از کی‌روش انتظار دیگری دارم. من می‌خواهم از این مربی نکات تازه یاد بگیرم ولی برنامه‌ریزی او برنامه خوبی نبود. مگر می‌شود که تیم‌ها بدون بازیکنان ملی‌پوش مقابل تیم‌های آسیایی قرار گیرند؟ مردم یک استان پشت آن تیم هستند و آن باشگاه‌ها نماینده ایران هستند. مگر باخت این تیم‌ها فوتبال ایران را در عرصه بین‌المللی زیر سوال نمی‌برد؟ با تمام احترامی که برای کی‌روش قایل هستم باید بگویم که در این بخش کاملا حق با باشگاه‌ها بوده است.