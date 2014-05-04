به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال صنعتی در دومین سال حضور خود در لیگ برتر قصد دارد تغییرات زیادی را در ترکیب خود به وجود آورد. عبدالله ویسی که در لیگ سیزدهم با اتکا به تجربه بازیکنان پا به سن گذاشته خود تیم را در لیگ برتر نگه داشت در این فصل 14 بازیکن باتجربه و جوان را از فهرست خود خارج خواهد کرد.

علی پورکیانی قائم مقام باشگاه استقلال صنعتی در خصوص آخرین برنامه های این باشگاه به خبرنگار مهر، گفت: در روزهای گذشته جلسات متعددی برای فصل آینده برگزار شد ولی هنوز کادر فنی به طور قطعی برنامه‌های خود را ارایه نکرده است. قرار بر این شده که ویسی تا اواسط هفته برنامه‌های تیم برای لیگ چهاردهم را تحویل باشگاه دهد.

وی افزود: به طور حتم در پیش فصل اردوهایی را برگزار خواهیم کرد ولی همچنان در تعطیلات هستیم و باید صبر کرد تا کادر فنی برنامه‌ها را ارایه کند.