به گزارش خبرنگار مهر، علی کفاشیان در حاشیه مراسم امضای قرارداد کانون ایران نوین به عنوان مجری انحصاری تبلیغات محیطی فوتبال در جمع خبرنگاران درباره شرایط تیم ملی اظهار داشت: برنامه ابتدایی کادر فنی این بود که تیم ملی به آفریقای جنوبی برود و ما همان موقع اعلام کردیم که ممکن است تیم ملی در این اردو 70 درصد بازیکنانش را نداشته باشد. ما به کادر فنی گفتیم که بازیکنان رزرو را به این اردو ببرد ولی در نهایت کی‌روش خواستار همه بازیکنان شد.

کی روش می بایست سلیقه به خرج می داد

وی افزود: نظر شخصی من این است که اگر کی‌روش سلیقه به خرج می داد و اجازه می داد دو، سه بازی تیم‌های ایرانی در لیگ قهرمانان آسیا هم تمام شود و بعد تیم ملی به اردو می رفت، بهتر بود.

رئیس فدراسیون فوتبال با بیان اینکه چند باشگاه لیگ برتری به خاطر حضور در لیگ قهرمانان آسیا بازیکنانشان را به تیم ملی ندادند، گفت: در نهایت تفاهم شد که هر باشگاهی که در لیگ قهرمانان آسیا حذف شود و به بازیکنانش نیاز نداشته باشد، آنها را به تیم ملی بدهد. با این حساب فقط بازیکنان تیم سپاهان باقی مانده اند که آنها هم بعد از بازی با الهلال به اردوی تیم ملی می روند.

وی در واکنش به ناراحتی کی‌روش از شرایط بد تیم ملی در اردوی آفریقا تصریح کرد: چرا کی‌روش ناراضی است؟ ما دیشب با همدیگر صحبت کردیم و او گفت که همه چی آرام است و ما هم خوشبختیم!

کفاشیان در خصوص اینکه آیا کی‌روش در این باره دروغ می گوید، گفت: شاید آنچه مدنظر کی‌روش است، چیز دیگری است. کی‌روش از نظر امکانات و شرایط اردو خواسته ای نداشته و حتی از ما تشکر کرد. شاید خواسته های او فنی باشد.



فتح الله زاده شکایت نمی کند

وی سئوال یکی از خبرنگاران مبنی بر دلایل حضور رحمان احمدی دروازه بان سپاهان را در اردوی تیم ملی با سئوال جواب داد و گفت: آیا احمدی به اردوی تیم ملی رفته است؟

رئیس فدراسیون فوتبال پس از تایید خبرنگاران تاکید کرد: خوب شد احمدی به آفریقا رفت. او از تیم ملی خط نخورده بود. البته شاید او کار دیگری داشته که به آفریقا رفته است!

وی در خصوص شکایت فتح الله زاده از سرمربی تیم ملی گفت: فتح‌الله‌زاده از کی‌روش شکایت نمی‌کند.

کفاشیان درباره زمان حضور جواد نکونام در اردوی تیم ملی هم تصریح کرد: نکونام امروز یا فردا به آفریقای جنوبی می رود.



سهامداران شرکت جدید میلیاردر هستند!

در ادامه خبرنگاری از علی کفاشیان درباره کانون ایران نوین مجری انحصاری تبلیغات محیطی فوتبال و قرارداد سازمان لیگ با این شرکت سوالی پرسید که وی در این خصوص گفت: خیالتان راحت که این اسپانسر مثل اسپانسر ابتدایی فدراسیون فوتبال نمی شود؛ چراکه سهامدارانش میلیاردر هستند!

رئیس فدراسیون فوتبال در خصوص اینکه فدراسیون از اسپانسر ابتدایی خود ضرر کرده است، گفت: نمی شود گفت ما خیلی ضرر کرده ایم. به نظر من همان شرکت اسپانسر فدراسیون بیشتر از ما ضرر کرده است. آنها حدود یک میلیارد تومان به ما پرداخت کردند و همچنین هزینه های زیادی انجام دادند به همین خاطر آنها بیشتر متضرر شدند تا فدراسیون.

کفاشیان ادامه داد: دریافت بخشی از قرارداد کانون ایران نوین، این شرکت را تضمین می کند، ضمن اینکه ما نباید خودمان را رقیب این شرکت بدانیم.



این شرکت ربطی به بابک زنجانی ندارد

وی در واکنش به این سوال که آیا این شرکت به بابک زنجانی هم ارتباطی دارد یا خیر؟، تاکید کرد: اگر زنجانی از بستگان سهامداران این شرکت هم باشد، اشکالی ندارد.

رئیس فدراسیون فوتبال در خصوص اینکه آیا می داند زنجانی سهامدار این شرکت است یا خیر؟، بیان کرد: من چیزی در این خصوص نشنیده ام و چنین چیزی هم نیست.

وی درباره اسپانسر قبلی فدراسیون و دلایل انصرافش از حمایت از فدراسیون در این خصوص گفت: کسی این شرکت را نمی شناخت! آنها با جایی ارتباطی نداشتند و فقط به خاطر اینکه پیشنهاد مالی خوبی ارائه کردند آن را پذیرفتیم. قرار بود آنها 15 میلیارد به ما بدهند که کار را رها کردند.

کفاشیان همچنین از شکایت فدراسیون از اسپانسر قبلی خبر داد و گفت: ما برای گرفتن حق و حقوق خود یک گروه تشکیل دادیم و از اینکه ادعا می کرد نماینده یک کمپانی بزرگ خودروسازی است، شکایت کردیم.

وی درباره اضافه بار تیم ملی در فرودگاه به خاطر عدم حضور ملی پوشان چهار باشگاه گفت: این اضافه بار حدود 70 میلیون تومان بود که به خاطر انتقال ابزارهای آماده سازی تیم، روی دست فدراسیون ماند. به هر حال ما نمی توانستیم از کادر فنی بخواهیم این ابزارها را با خودشان نبرند. ما ناچاریم در این سه اردوی پایانی هر کاری را که کادر فنی بخواهد، انجام دهیم.



کی روش برای ما تخفیف می گیرد

رئیس فدراسیون فوتبال در خصوص شائبه منفعت بردن کارلوس کی‌روش از انعقاد قراردادهای تیم ملی گفت: کی‌روش یک اخلاقی که دارد این است که هر جایی تیم ملی اردو داشته باشد آن را از قبل بررسی می کند. به عنوان مثال قبل از بازی با کره جنوبی و تایلند او به این کشورها رفت و حتی هتل تیم ملی در تایلند را عوض کرد. کی‌روش، هتل ها و کمپ های مورد نظرش را به من معرفی می کند و قرارداد آن را فدراسیون می بندد نه خود کی‌روش. سرمربی تیم ملی در واقع برای ما تخفیف می گیرد.

علی کفاشیان در ادامه درباره اینکه کی‌روش آفریقای جنوبی را با نیت تجدید دیدار با خانواده اش انتخاب کرده است، یادآور شد: بستگان کی‌روش از جمله دختر و داماد او در آفریقای جنوبی زندگی می‌کنند ولی این اردو هیچ ارتباطی با این داستان ندارد. 70 درصد هدف کی‌روش در جام جهانی بازی با نیجریه است و این بازی برای او اهمیت بسیاری دارد. به همین دلیل او آفریقای جنوبی را انتخاب کرده است.

واژه میلیاردرها رد گم کردن است

وی همچنین در بخش دیگری از صحبت هایش درباره واژه میلیاردرها در فوتبال ایران که این روزها با انتشار قرارداد بازیکنان بعضی از تیم ها مجددا مطرح می شود تصریح کرد: این واژه یک نوع رد گم کردن است. بعضی ها می خواهند اذهان مردم جامعه را با این صحبت ها خراب کنند. این روزها افراد زیادی که گرفتاری مالی زیادی دارند به فدراسیون می آیند و از ما گلایه می کنند، غافل از آنکه فدراسیون فوتبال هم خودش میلیاردی بدهکار است!

رئیس فدراسیون فوتبال ادامه داد: البته بدهی های میلیاردی ما خوب است! من در فدراسیون های مختلفی بودم ولی هیچ کجا به ما نسیه نمی دادند، اما چون شرایط فدراسیون فوتبال فرق دارد و همه از مشکلات ما باخبرند به ما زیاد نسیه می دهند! به هر حال منظور من این بود که به جز چند بازیکن که از کشورهای خارجی پیشنهادهای خوبی دارند و در لیگ ایران هم نسبتا خوب پول گرفته اند، سایر بازیکنان حتی رقم هایی پایین تر از دیگر اقشار جامعه دارند.

وی با بیان اینکه یک میلیارد تومان دیگر پولی نیست، گفت: برنامه ما این است که امسال در فوتبال شفاف سازی انجام دهیم. قطعا با این اقدام این ذهنیت هم در میان مردم جامعه از بین می رود که بازیکنان میلیاردی پول می گیرند.

کفاشیان در ادامه صحبت هایش درباره حل مشکل مالیاتی نلو وینگادا، سرمربی تیم ملی امید تاکید کرد: مشکل وینگادا را حل می کنیم. این مشکل قبلا از طرف باشگاه پرسپولیس پیگیری نشده بود. البته هنوز معلوم نیست مشکل وینگادا دقیقا چه زمانی حل شود و ما امروز منتظر پاسخ اداره مالیات استان تهران هستیم.

وی همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه فدراسیون چگونه می تواند قرارداد تیم های صنعتی را شفاف سازی کند، گفت: این یک کار مدیریتی است و گرفتن قراردادهای بالا به بازیکنان ارتباطی ندارد. مشخصا هر تیمی پول بیشتری بدهد بازیکنان هم به آن تیم می روند. به هر حال ما تصمیم داریم بازیکنانی که پیشنهادهای بالایی از کشورهای خارجی دارند را تشویق کنیم که به این کشورها بروند و پول بگیرند تا حقشان ضایع نشود و سایر بازیکنان هم در لیگ داخلی با یک مبلغ معتدل قرارداد ببندند.

بعضی ها 10 برابر فوتبالیست ها درآمد دارند

رئیس فدراسیون فوتبال همچنین با دفاع نسبی از مبلغ قرارداد بازیکنان فوتبال گفت: باور کنید یکسری از قشرهای جامعه 10 برابر فوتبالیست ها درآمد دارند، ولی این مبالغ فاش نمی شود. به عنوان مثال پزشکان که البته خیلی از آنها هم به صورت روزمزد کار می کنند و منظور من اینها نیستند. بعضی از پزشکان در سال حدود 20 تا 30 میلیارد تومان درآمد دارند. همچنین بازگانانی هم هستند که مبالغ کلانی می گیرند ولی هیچ کس وارد جزئیات درآمد آنها نمی شود.

وی ادامه داد: بعضی از فوتبالیست های ما از خارج از ایران پیشنهادهای میلیاردی دارند و به آنها پاسخ منفی دادند، به عنوان مثال جواد نکونام پیشنهاد 5 میلیارد تومانی داشت که حاضر شد با نصف این مبلغ هم در ایران بماند ولی همان میزان مبلغ را هم به وی ندادند. به همین خاطر است که می گویم میانگین قرارداد بازیکنان شاید از میانگین مبالغ دریافتی بعضی از هیات مدیره های بانک ها هم پایین‌تر است.

کفاشیان در پایان با بیان اینکه باید تلاش کنیم پیشرفت و شفاف سازی در فوتبال ما شکل بگیرد، خاطر نشان کرد: باید به سمت حرفه ای شدن پیش برویم و حتی رقم واقعی حق پخش تلویزیونی را هم بگیریم. من همچنین از سازمان لیگ هم خواسته ام تا کادر فنی بازی ها بالا برود.