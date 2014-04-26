پیام تسلیت رهبر معظم انقلاب درپی درگذشت امام جمعه سنندج/ ماموستا مجتهدی از وفاداران به پیام انقلابی اتحاد مسلمانان بود 

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در پیامی، درگذشت جناب ماموستا حسام‌الدین مجتهدی، نماینده مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه‌ اهل سنت سنندج را تسلیت گفتند.

متن پیام رهبر انقلاب اسلامی به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

درگذشت روحانی مُصلح و فاضل، جناب ماموستا حسام‌الدین مجتهدی از علمای برجسته‌ شافعی و نماینده‌ی مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه‌ اهل سنت سنندج رحمة‌الله‌علیه را به عموم مردم مومن و انقلابی کردستان و خانواده و بازماندگان محترم ایشان تسلیت عرض می کنم.



این شخصیت خدوم و کهنسال که بسیاری از علمای منطقه شاگردان وی به شمار می رفتند، از جمله‌ وفاداران به پیام انقلابی اتحاد مسلمانان بوده و با روحیّه‌ تقریب میان فِرَق اسلامی، به وظایف روحانی اشتغال داشت.



رحمت و مغفرت حق متعال را برای ایشان مسألت می کنم.



سیدعلی خامنه‌ای