دشمن شناسی ویژگی بارز ماموستا مجتهدی بود

سردار محمد حسین رجبی ظهر امروزیکشنبه در حاشیه مراسم تشییع امام جمعه سنندج به خبرنگار مهر گفت: ماموستا مجتهدی بسیار دشمن شناس و موقعیت شناس بود و به این دلیل همواره دوستداران نظام را نيز مورد حمايت خود قرار مي داد.

وی عنوان کرد: امام جمعه فقید سنندج از رهبری تبعیت می کرد و همیشه نیز سایر اقشار مختلف مردم را نیز به این امر مهم توصیه و ترغیب می کرد.

وی اظهار داشت: توسعه کردستان یکی از دغدغه های ماموستا مجتهدی بود که همواره در سخنانش به آن اشاره و این مسئله مهم و اساسی را از مسئولان مطالبه می کرد.

فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان ادامه داد: ماموستا مجتهدی یکی از افراد تاثیرگذار در پیشبرد اهداف نظام و انقلاب در استان بود و در تمامی عمر با برکت خود نیز بر داشتن اتحاد در میان مسلمانان تاکید می کرد.

سردار رجبی بیان کرد: این روحانی برجسته اهل سنت نسبت به مسائل و رخدادهای روز جامعه آگاهی کاملی داشت و در خطبه های نماز جمعه به این موضوعات اشاره و مردم را نیز آگاه می کرد.

ماموستا حسام الدين مجتهدي امام جمعه سنندج و نماينده مردم كردستان در مجلس خبرگان رهبري ظهر شنبه در يكي از بيمارستان هاي تهران دار فاني را وداع گفت و پيكر پاك وي ظهر امروز يكشنبه با حضور اقشار مختلف مردم و مسئولان در سنندج به خاك سپرده شد.

ماموستا حسام الدين مجتهدي از چهره هاي برجسته مذهبي و ديني كشور بود كه در دو دوره به عنوان امام جمعه سنندج فعاليت كرد و از دو سال قبل نيز با راي مردم استان به عنوان عضو مجلس خبرگان رهبري انتخاب شد.