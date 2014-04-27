  1. استانها
  2. کردستان
۷ اردیبهشت ۱۳۹۳، ۱۴:۵۸

سردار رجبي:

دشمن شناسی ویژگی بارز ماموستا مجتهدی بود

دشمن شناسی ویژگی بارز ماموستا مجتهدی بود

سنندج - خبرگزاری مهر: فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان دشمن شناسی را ویژگی بارز ماموستا مجتهدی امام جمعه فقید سنندج ذکر کرد.

سردار محمد حسین رجبی ظهر امروزیکشنبه در حاشیه مراسم تشییع امام جمعه سنندج به خبرنگار مهر گفت: ماموستا مجتهدی بسیار  دشمن شناس و موقعیت شناس بود و به این دلیل همواره دوستداران نظام را نيز مورد حمايت خود قرار مي داد.

وی عنوان کرد: امام جمعه فقید سنندج از رهبری تبعیت می کرد و همیشه نیز سایر اقشار مختلف مردم را نیز به این امر مهم توصیه و ترغیب می کرد.

وی اظهار داشت: توسعه کردستان یکی از دغدغه های ماموستا مجتهدی بود که همواره در سخنانش به آن اشاره و این مسئله مهم و اساسی را از مسئولان مطالبه می کرد.

فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان ادامه داد: ماموستا مجتهدی یکی از افراد تاثیرگذار در پیشبرد اهداف نظام و انقلاب در استان بود و در تمامی عمر با برکت خود نیز بر داشتن اتحاد در میان مسلمانان تاکید می کرد.

سردار رجبی بیان کرد: این روحانی برجسته اهل سنت نسبت به مسائل و رخدادهای روز جامعه آگاهی کاملی داشت و در خطبه های نماز جمعه به این موضوعات اشاره و مردم را نیز آگاه می کرد.

ماموستا حسام الدين مجتهدي امام جمعه سنندج و نماينده مردم كردستان در مجلس خبرگان رهبري ظهر شنبه در يكي از بيمارستان هاي تهران دار فاني را وداع گفت و پيكر پاك وي ظهر امروز يكشنبه با حضور اقشار مختلف مردم و مسئولان در سنندج به خاك سپرده شد.

ماموستا حسام الدين مجتهدي از چهره هاي برجسته مذهبي و ديني كشور بود كه در دو دوره به عنوان امام جمعه سنندج فعاليت كرد و از دو سال قبل نيز با راي مردم استان به عنوان عضو مجلس خبرگان رهبري انتخاب شد.

کد مطلب 2279420

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها