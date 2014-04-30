حسین ثابت گلستانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این کلاس ویژه دانش آموزان در نظر گرفته شده و با همکاری آموزش و پرورش شهرستان طرقبه شاندیز برگزار می‌شود.

وی افزود: با تلاش‌ها و برنامه ریزی‌های صورت گرفته خوشبختانه مجوز لازم برای برگزاری این کلاس از فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران اخذ و توسط داوران بین المللی کشور آقایان محسن ترکی و رضا سخندان بعد از اتمام امتحانات درسی در فصل تابستان برگزار خواهد شد.

رئیس هیئت فوتبال شهرستان طرقبه شاندیز با بیان اینکه کلاس به صورت رایگان اجرا خواهد شد تصریح کرد: علاقمندان تا 17 اردیبهشت ماه جاری می توانند نسبت به ثبت نام اقدام و پس از مصاحبه حضوری با داوران صدرالذکر و تأیید شدن در مورخ بیستم اردیبهشت ماه برای شرکت در این کلاس آماده شوند.

وی اضافه کرد: پس از گذراندن این دوره برای قبول شدگان از طرف فدراسیون فوتبال کارت و گواهینامه داوری صادر خواهد شد.

علاقمندان برای ثبت نام می توانند همه روزه در محل هیئت فوتبال شهرستان طرقبه شاندیز حضور یافته و فرم های مربوطه را تکمیل کنند.