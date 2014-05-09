مصلی محل نماز است نه برپایی نمایشگاه کتاب/ پس از 12 سال به شبکه 4 برگشتم

علی درستکار مجری تلویزیون در گفتگو با خبرنگار مهر درباره نمایشگاه کتاب تهران اظهار کرد: امسال هم به دلیل مشکلاتی چون صف پارکینگ، ناامن بودن جای پارک و ترافیک و محل نامناسب، به نمایشگاه نرفتم. سال گذشته تا چند قدمی نمایشگاه هم رفتیم و وقتی دیدیم از محل پارک ماشین تا خود نمایشگاه مسافت زیادی وجود دارد، برگشتیم. اساسا نمی‌دانم مصلا که حتی اسم آن توصیف‌کننده محل نماز، دعا و نیایش است چرا باید محل نمایشگاه‌ها باشد؟ مصلی محلی محترم و جای عبادت است اما محل برگزاری نمایشگاه می‌شود و اینگونه به انسان‌هایی که ممکن است طهارت لازم برای حضور در یک محل محترم نداشته باشند اجازه ورود داده می‌شود. این موضوع ممکن است حرام نباشد اما پسندیده نیست.

وی ادامه داد: به علاوه این محل در نقطه‌ای از شهر است که در آن محدودیت ترافیکی وجود دارد و به دلایل نه چندان شیرینی ورود و خروج در آن هم با محدودیت‌های مختلف همراه است و شهروندان به راحتی و در آرامش نمی‌توانند آنجا حضور داشته باشد، به ویژه کسی که از وسیله نقلیه شخصی استفاده می‌کند.

این مجری تلویزیون یادآور شد: نباید افراد را ملزم به استفاده از وسایل نقلیه عمومی کنند. هر کس ممکن است همراهانی داشته باشد و بازدید از نمایشگاه هم زمان می‌برد. بنابراین شاید افراد بخواهند در حد مقدور با خودشان ملزومات تفریحی یا پذیرایی بیاورند. در این خصوص این جواب هم درست نیست که مگر به پیک‌نیک می‌روید؟ این عذر ما نیست. ما به پیک‌نیک نمی‌رویم اما به نمایشگاهی می‌رویم که بازدید از آن نصف روز یا یک روز زمان می‌برد و اینکه یک لیوان شربت برای دختر دانش آموز یا یک سیب برای همسرم بیاوریم عیب نیست.

رویدادهای فرهنگی قربانی منافع افراد می‌شوند

درستکار با اشاره به اینکه با وجود این همه فضای مهیا در شهر چرا نمایشگاه در فضای مساعدتری برگزار نمی‌شود، تصریح کرد: رویدادهای فرهنگی ما عموما مغلوب و قربانی منافع افراد حقیقی و حقوقی می‌شود. بدون اطلاع دقیق این جمله را گفتم چون فرض ما این است که در این موارد منافعی نهفته است که این رویداد را قربانی می‌کند.

وی در این خصوص انتقاد کرد: چرا این رویداد در محل نمایشگاه بین المللی یا نقاط دیگر برگزار نمی‌شود؟ مگر سال اولمان است؟ مگر مستنداتی درباره مشکلات و تنگناهای برگزاری نمایشگاه در این نقطه در دست نیست؟ مگر مسئولان جدید به مستندات پیشین مراجعه نمی‌کنند یا مسئولان پیشین تجربیاتشان را مستند نکرده‌اند؟ هر دو این موارد بی اعتنایی به حقوق شهروندان است؛ در حالی که پیوسته شعار مراعات حقوق شهروندی سر داده می‌شود. نمی‌دانند حیات اقتصادی و فرهنگی و همه جانبه ما وابسته به حضور شهروندان است؟

بازگشت به شبکه فرهیختگان پس از 12 سال

این مجری که به تازگی برنامه «دانه» با اجرای او هر هفته پنجشنبه روی آنتن شبکه چهار سیما می‌رود، در این‌باره توضیح داد: در سال‌های 81، 80 بود که برنامه «پرتو» را در شبکه چهار داشتم؛ برنامه‌ای مبتنی بر رویدادهای علمی و دانشگاهی که آن را شنبه تا پنجشنبه با حضور برجسته‌ترین دانشمندان همایش‌های علمی روز به زبان‌های عربی، انگلیسی و فارسی اجرا می‌کردم. حالا با گذشت 12 سال از این تجربه دوباره به شبکه فرهیختگان برگشته‌ام.

درستکار تأکید کرد: دانه از ریشه دانستن عنوان این برنامه جدید است که با مساعدت و همراهی صمیمانه رییس محترم شبکه چهار و معاون محترم سیما و رییس محترم شبکه یک و در نتیجه همدلی گروه تولید دانه از پنجشنبه دو هفته پیش به صورت هفتگی هر هفته ساعت 20:30 تا حدود 22 روی آتتن شبکه چهار تقدیم بینندگان خاص این شبکه می‌شود.

همراه با بیننده هربار به یک علم نزدیک‌تر می‌شویم

وی ادامه داد: این برنامه در بردارنده دو گفتگو است؛ گفتگوی اول بحثی چالشی در حوزه فرهنگ و به طور خاص آموزش عالی کشور و بحثی مستمر است که برای چند هفته پی در پی ادامه خواهد داشت و بخش دوم گفتگویی با دو برابر زمان و شامل تلاش برای ورود به دنیای یکی از علوم در گفتگو با یکی از دانشمندان موفق کشور در حوزه‌های مختلف علوم است. در این بخش من ضمن گفتگو با مهمان برنامه، بیننده و خودم را به آن حوزه علم نزدیک‌تر می‌کنم.

شاید دریابیم ابر و باد و مه و خورشید چگونه برای ما درکارند

مجری «این شب‌ها» اذعان کرد: در مسیر این گفتگو شاید هر یک از ما بیشتر از پیش سر از اسرار خلقت و آفرینش برداریم، به خدای خود نزدیک شویم و قدر خود را بیشتر بدانیم؛ شاید دریافتیم ابر و باد و مه و خورشید و فلک چگونه در کارند تا ما نانی به کف آریم و به غفلت نخوریم. در همین مسیر با شخصیت های تاثیرگذار و شریف میدان علمی کشور آشنا می‌شویم و درمی‌یابیم فارغ از خدمتگزاران سیاست، افرادی در میادینی دیگر از جمله علم و دانش فعال هستند و به صورت آهسته و لطیف حرکت می‌کنند.

درستکار در پاسخ به اینکه آیا سردرآوردن از اسرار خلقت به این برنامه علمی جنبه معارفی می‌دهد یا خیر، در پایان گفت: به صورت رو نه اما خود به خود ممکن است این اتفاق بیفتد و من به صورت نهفته این بحث را دارم اما تلاشی برای رو کردن این نیت پنهان نمی‌کنم تا به صورت طبیعی جلوه و ظهور کند.

به گزارش مهر، با توجه به اینکه مجری‌های تلویزیون عموما بنا نیست به صورت همزمان روی آنتن چند شبکه باشند، با توجه به تجربه موفق درستکار در برنامه «پرتو» شبکه چهار در فضای گفتگوهای علمی و دانشگاهی و معطل ماندن این توانایی او، با هماهنگی بین شبکه‌های یک و چهار او اجرای «دانه» به تهیه‌کنندگی سیدجلال چاوشیان را برعهده گرفت.