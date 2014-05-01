به گزارش خبرنگار مهر، علی اوجبی مدیر کمیته نظارت و ارزشیابی محتوایی بخش ناشران داخلی بیست و هفتمین نمایشگاه کتاب تهران درباره میزان رعایت ضوابط از سوی ناشران این بخش، با بیان اینکه «متاسفانه مواردی از تخلف را در بخش ناشران داخلی مشاهده کرده‌ایم»، گفت: بعضی از ناشران کتاب‌هایی را که مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نداشته است، در نمایشگاه عرضه کرده‌اند.

به گفته وی، البته تعداد این کتاب‌ها اندک و کمتر از 5 عنوان بوده و عمدتاً هم ژانر داستان و رمان را شامل می‌شده و از سوی 2 ناشر داخلی هم عرضه شده‌اند.

اوجبی با بیان اینکه «این مورد در قالب تذکر به ناشران یادشده اعلام و موضوع هم برای پیگیری به کمیته ناشران داخلی ابلاغ شده است» در خصوص نحوه برخورد با این تخلف هم یادآور شد: امسال مسئول رسیدگی به این تخلفات، صرفاً کمیته ناشران داخلی است و تا جایی که من می‌دانم شیوه برخورد هم به این ترتیب است که کتاب‌ها از سطح نمایشگاه جمع‌آوری و تخلف در سوابق ناشران یادشده درج می‌شود اما تاکید می‌کنم که این مسئله در حیطه اختیارات کمیته نظارت و ارزشیابی نیست و صرفاً کمیته ناشران داخلی به این موارد رسیدگی خواهد کرد.

وی در خصوص اینکه آیا کتاب‌هایی از صادق هدایت هم که مجوز نداشته است، در نمایشگاه مشاهده شده است؟ گفت: ما موردی در این زمینه مشاهده نکردیم.

مدیر کمیته نظارت و ارزشیابی محتوایی بخش ناشران داخلی بیست و هفتمین نمایشگاه کتاب تهران در عین حال با بیان اینکه بر اساس قاعده کلی، تمام کتاب‌های دارای مجوز رسمی از وزارت ارشاد که در 5 سال اخیر منتشر شده باشند، امکان عرضه در نمایشگاه را دارند، افزود: تا این لحظه به کتابی که سال انتشار آن، قبل از این بازه باشد و در نمایشگاه عرضه شده باشد، برخورد نکرده‌ایم.

اوجبی به موارد دیگری از تخلف که از سوی برخی ناشران در دو روز اول نمایشگاه رخ داده، اشاره کرد و گفت: کتاب‌هایی هم بوده که ناشران هنوز اعلام وصول آن را دریافت نکرده‌اند اما مبادرت به عرضه آن در نمایشگاه کرده‌اند. تعداد این کتاب‌ها کمتر از 10 عنوان بوده و به ناشران متخلف در این خصوص تذکر کتبی داده شده و تخلف مربوطه در پرونده آنها درج شده است.

وی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا عرضه کتاب «از نیاوران تا پاستور» در نمایشگاه که گفته می‌شود چهره میرحسین موسوی و مهدی کروبی در آن تطهیر شده است، بلااشکال است؟ تاکید کرد: همانطور که تاکید کردم هر کتابی که مجوز از وزارت ارشاد داشته باشد و طبق ضوابط نمایشگاه عرضه شده باشد، ارائه آن در نمایشگاه منعی ندارد و این کتاب هم مصداق این مسئله است و عرضه آن منعی ندارد.

مدیر کمیته نظارت و ارزشیابی محتوایی بخش ناشران داخلی بیست و هفتمین نمایشگاه کتاب تهران در عین حال از ناشران خواستار آن شد که تنها به سود مالی که ممکن است برخی کتاب‌ها داشته باشند، توجه نکنند و بار فرهنگی نمایشگاه کتاب تهران را هم در نظر داشته باشند و از عرضه کتاب‌هایی که در سطح مبتذلی هستند، خودداری کنند.

همچنین بنا بر اعلام اوجبی، تاکنون که نمایشگاه به پایان روز دوم خود نزدیک می‌شود، هیچ تخلفی منجر به تعطیلی غرفه نشده است که مدیر کمیته نظارت و ارزشیابی محتوایی بخش ناشران داخلی از این بابت از ناشران و غرفه‌داران تشکر و اظهار امیدواری کرد روزهای آتی نمایشگاه هم با آرامش سپری شود.