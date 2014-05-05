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۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۳، ۱۹:۱۵

سازمان لیگ فوتبال اعلام کرد:

کفاشیان و تاج اختلافی در خصوص آیین نامه نقل و انتقالات ندارند

کفاشیان و تاج اختلافی در خصوص آیین نامه نقل و انتقالات ندارند

مدیرروابط عمومی سازمان لیگ با تاکید بر اینکه اختلافی بین کفاشیان و تاج در خصوص آیین نامه نقل و انتقالات وجود ندارد، تاکید کرد: آئین‌نامه نقل و انتقالات مصوبه هیات رئیسه فدراسیون فوتبال و هیات رئیسه سازمان لیگ است.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت سازمان لیگ حرفه ای فوتبال ایران، حجت‌الله بهمنی، مدیر روابط عمومی سازمان لیگ، در خصوصی بحثی که در برخی رسانه ها مبنی بر اختلاف بین کفاشیان و تاج در مورد آیین نامه نقل و انتقالات مطرح شده، گفت: در خصوص آئین‌نامه نقل و انتقالات بازیکنان و نحوه تصویب آن هیچ گونه اختلافی بین رئیس و نایب رئیس فدراسیون فوتبال وجود ندارد. 

وی در همین خصوص افزود: آئین‌نامه نقل و انتقالات مصوبه هیات رئیسه فدراسیون فوتبال و هیات رئیسه سازمان لیگ است که اتفاقا جلسه هیات رئیسه سازمان لیگ در خصوص تصویب آئین‌نامه ر حضور علی کفاشیان برگزار شد و شخص رئیس فدراسیون بر اجرای این آئین‌نامه تاکید داشت. 
کد مطلب 2285735

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