کفاشیان و تاج اختلافی در خصوص آیین نامه نقل و انتقالات ندارند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت سازمان لیگ حرفه ای فوتبال ایران، حجت‌الله بهمنی، مدیر روابط عمومی سازمان لیگ، در خصوصی بحثی که در برخی رسانه ها مبنی بر اختلاف بین کفاشیان و تاج در مورد آیین نامه نقل و انتقالات مطرح شده، گفت: در خصوص آئین‌نامه نقل و انتقالات بازیکنان و نحوه تصویب آن هیچ گونه اختلافی بین رئیس و نایب رئیس فدراسیون فوتبال وجود ندارد.

وی در همین خصوص افزود: آئین‌نامه نقل و انتقالات مصوبه هیات رئیسه فدراسیون فوتبال و هیات رئیسه سازمان لیگ است که اتفاقا جلسه هیات رئیسه سازمان لیگ در خصوص تصویب آئین‌نامه ر حضور علی کفاشیان برگزار شد و شخص رئیس فدراسیون بر اجرای این آئین‌نامه تاکید داشت.