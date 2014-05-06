پیکر مطهر دو شهید گمنام در شهر وحدتیه خاکسپاری شد

به گزارش خبرنگار مهر، مردم ولایت‌مدار و شهید پرور استان بوشهر روز دوشنبه میزبان سه شهید گمنام بودند که یکی از این شهدای گمنام در دانشگاه خلیج فارس بوشهر خاکسپاری شد و دو شهید نیز در شهر وحدتیه خاکسپاری شدند.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و نماینده کمیته جستجوی مفقودان نیروهای مسلح در استان بوشهر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مردم شهید پرور استان بوشهر همانگونه که دوران انقلا و جنگ تحمیلی شهدای بسیاری را تقدیم انقلاب کردند، در میزبانی شهدای گمنام نیز اشتیاق بسیار زیادی دارند.

سرهنگ احمد موحد اضافه کرد: تا کنون 89 شهید گمنام در استان بوشهر تشییع و خاکسپاری شده‌‌اند که در همه این ائین‌های تشییع شاهد حضور گسترده و پر شور مردم بوده‌ایم که بیانگر پیوند عمیق آنها با شهدا است.

وی با اشاره به تشییع یکی از شهدای گمنام در دانشگاه خلیج فارس بوشهر، یک شهید گمنام 22 ساله که در عمليات بدر و در جزيره مجنون به شهادت رسیده بود، صبح امروز در دانشگاه خلیج فارس خاکسپاری شد.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان بوشهر با اشاره به جایگزینی این شهید با شهید بهروز صبوری، تصریح کرد: با توجه به اینکه شهید بهروز صبوری به زادگاهش منتقل شده بود، شهید گمنام دیگری در این مزار خاکسپاری شد.

دو شهید گمنام دیگر نیز عصر امروز در شهر وحدتیه خاکسپاری شدند. این دو شهید از مصلاي جمعه شهر وحدتيه با دستان امت ولايت‌مدار تشيع در يادمان شهداي گمنام اين شهر مستقر و در پارك پارسه خاکسپاری شدند.

برنامه‌های مختلفی در نقاط مختلف شهرستان دشتستان به منظور حضور این دو شهید برگزار شد و ابتدا به تیپ موشکی دشتستان منتقل شدند و در آنجا ویژه‌برنامه‌ای به همین مناسبت برگزار شد و مردم دشتستان با این شهدا تجدید میثاق کردند.

این دو شهید سپس به دانشگاه کشاورزی دشتستان و همچنین مسجد مدرسه علمیه 14معصوم برازجان منقل شدند و مراسماتی نیز در این دو نقطه برگزار شد.

سرهنگ موحد نماینده کمیته جستجوی مفقودان نیروهای مسلح در استان بوشهر در ارتباط با این دو شهید اظهار داشت: از این دو شهید گمنام يكي 22 ساله در عمليات والفجر 8 منطقه فاو به شهادت رسیده است و شهید دیگری نیز 20 ساله و عمليات بدر و در جزيره مجنون به مقام شهادت رسيده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، در شهر وحدتیه مردم از ساعت‌ها منتظر حضور این شهدا بودند و جمعیت بسیار زیادی در این مراسم حضور داشتند و این مراسم با شکوه بسیار زیادی برگزار شد.

در مسیر حرکت این شهدای گمنام به سمت شهر وحدتیه، از شهرها و روستاهای مختلف نیز هیئت‌هایی همراه کاروان شهدا شده بودند و تا وحدیته و تشییع این شهدا حضور داشتند.

همه مسولان شهرستان دشتستان و بسیاری از مسئولان استان بوشهر در کنار مردم شهر وحدتیه و شهرها و روستاهای اطراف در این آئین حضور داشتند و این ائین با نظم خاصی برگزار شد.

مردم حدود دو کیلومتر شهدا را تشییع کردند که یکی از شهدا توسط مردان و یکی هم توسط بانوان تشییع شد که این دو شهید در پارک لاله وحتیه تدفین شدند.

لازم به ذکر است که در سراسر مسیر تشییع، آئین مداحی و سینه‌زنی برپا بود.