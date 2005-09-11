اگر ارتباط و تعامل قوا خوب تنظيم شود مي توان از ظرفيت بالاي نظام حداكثر استفاده را برد// قوانين بايد به نفع عموم مردم تفسير شود

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر" ، رئيس جمهور در اين مراسم با تقدير از زحمات و خدمات مجيد انصاري در مجلس شوراي اسلامي و در معاونت حقوي و امور مجلس رياست جمهوري از تلاشهاي وي در تنقيح قوانين، تشكر كرد و گفت: همه بايد كمك كنيم تا مشكلات فعلي قوانين برطرف شود و كار روان سازي و يكسان سازي و اصلاح قوانين با سرعت انجام شود.

احمدي نژاد خطاب به معاونان و كارشناسان حقوقي سازمان ها و وزارت خانه هاي شركت كننده در مراسم توديع و معارفه معاون حقوقي و پارلماني رئيس جمهور، تاويل و تفسير قوانين توسط معاونت حقوقي وزارت خانه ها را مهمترين وظيفه آنان عنوان كرد و گفت: توجه داشته باشيد اگر در يك مناقشه حقوقي منافع عموم مردم و منافع يك دستگاه مزاحم يكديگرند قانون را به نفع عموم تفسير كنيد ولي اگر آن موضوع به گروه يا فرد خاصي بر مي گردد به نفع دولت تفسير شود.

رئيس جمهور افزود: اما اگر در يك مناقشه قانوني يك طرف محرومين و ضعفا باشند و طرف ديگر دولت باشد شما مكلفيد قوانين را به نفع محرومان تاويل و تفسير نماييد.

احمدي نژاد با اشاره به انتخاب سيد احمد موسوي نماينده اهواز به عنوان معاونت حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري گفت: آقاي موسوي تلاش مي كند ارتباطي سازماندهي شده و منظم و سازنده را با مجلس پيگيري كند زيرا اگر ارتباط و تعامل قوا خوب تنظيم شود مي توان از ظرفيت بالاي نظام حداكثر استفاده را برد.

وي در بخش ديگري از سخنانش تنقيح قوانين را ضروري عنوان كرد و گفت: فكر مي كنم با همه قوانين مي توان قريب به اتفاق مشكلات را برطرف كرد اما قطعا اشكالات قوانين بايد اصلاح شود.

احمدي نژاد گفت: بايد به گونه اي اجراي قوانين را مديريت كنيم كه اجراي قانون مانع از انجام وظيفه نشود و همين طور در نظارت نيز به گونه اي عمل كنيم كه نگوييم نظارت در اجرا مشكل ايجاد مي كند.

رئيس جمهور با تاكيد بر اينكه رويكرد انقلابي، اجرايي و خدماتي بايد در اجراي قوانين مد نظر قرار بگيرد افزود: هم قانون عمل كردن و هم نظارت جدي بازواني براي اجراي درست قوانين در كشور هستند.

وي در ادامه با تقدير از تلاشهاي مجيد انصاري ابراز اميدواري كرد از توانمنديهاي وي در بخشهاي ديگر نظام استفاده شود.

احمدي نژاد در پايان موسوي را از چهره هاي دلسوز ، فداكار و خدوم كشور معرفي كرد و گفت تخصص، تجربه و روحيات منطبق بر مسئوليت معاونت حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري مي تواند هماهنگي و انسجام فعاليت هاي مثبت در حوزه حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري را ارتقاء دهد.