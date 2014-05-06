کتاب های مربوط به شهدا، عشقی ترین کتاب ها هستند/ توصیه سردار نقدی به دختران

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم رونمایی از 4 عنوان کتاب شهیدان شاخص ظهر امروز سه شنبه 16 اردیبهشت به همت نشر فاتحان با حضور سردار محمدرضا نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفین و نویسندگان این کتاب ها در سرای اهل قلم واقع در بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران برگزار شد.

سردار نقدی در این برنامه گفت: در دیگر کشورهای دنیا، پرفروش ترین کتاب ها، رمان های عشقی هستند. ملت ایران که امروز قله سرآمد انسانیت و فضیلت در جامعه بشری است، مانند همه عرصه ها، در این عرصه هم خیلی خوش سلیقه است چون عشقی ترین کتاب ها را انتخاب می کند. کتاب های مربوط به شهدا، کتاب های عشق بازی با پروردگار هستند و درباره انسان هایی هستند که همه وجودشان را در عالم خاک، وقف حقیقت کردند و با خدا عشق بازی کردند.

وی افزود: این موضوع در این نمایشگاه هم نمود پیدا کرده است و پرفروش ترین کتاب ها، کتاب های مربوط به دفاع مقدس و شهدا هستند. از این جهت باید به ملت ایران و نویسندگانی که در این راه قلم می زنند، تبریک گفت. تبریک به نویسندگان از 2 وجه است. اول این که پرفروش ترین کتاب ها را می نویسند و دوم این که خودشان توفیق پیدا می کنند و با زندگی انسان هایی را که خدایی شده اند، ارتباط برقرار می کنند.

سردار نقدی در بخشی از سخنانش گفت: این کمال عقب ماندگی از یک فرصت است که کسی دستی به قلم داشته باشد و در نوشته هایی که به جا می گذارد، چیزی از شهدا نباشد. در کل این نهایت بی توفیقی است. به جوان ها توضیه می کنم اگر می خواهند پیشرو باشند، کتاب «حزب دیالمه» را بخوانند. کتاب مربوط به شخصیت شهید طاهره هاشمی هم یک کتاب خوب برای دختران ماست. ایشان یک شخصیت آرمانی برای دختران است و به دختران توصیه می کنم کتاب مربوط به این شهید را بخوانند. شخصیت آرمانی دیگر این 4 کتاب، طیب حاج رضایی است که امیدواریم بازاری های ما از او درس بگیرند. کتاب دیگر «بوی پدر» هم یک اثر خوب است که مطالعه اش را توصیه می کنم.