کرمانشاه میزبان مسابقات دوومیدانی جوانان ایران شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات دوومیدانی قهرمانی جوانان کشور (آخرین مرحله انتخابی رقابتهای قهرمانی جوانان آسیا)، روزهای پنجشنبه و جمعه (18 و 19 اردیبهشت‌ماه) در استان کرمانشاه برگزار خواهد شد.

این رقابتها در دو نوبت صبح و عصر در پیست مجموعه ورزشی آزادی کرمانشاه و در مواد، 100 متر، 200 متر، 400 متر، 800 متر، 1500 متر، 10 هزار متر، 110 متر با مانع، 400 متر با مانع، سه هزار متر با مانع، 4 در 100 متر، 4 در 400 متر، پرش طول، پرش سه گام، پرش ارتفاع، پرش بانیزه، پرتاب وزنه، پرتاب دیسک، پرتاب نیزه، پرتاب چکش، 10 کیلومتر پیاده روی و دهگانه برگزار خواهد شد.

بر اساس اعلام کمیته نوجوانان و جوانان فدراسیون دوومیدانی، این مسابقات آخرین فرصت برای کسب مجوز حضور در رقابتهای دوومیدانی قهرمانی جوانان آسیا خواهد بود که خردادماه در کشور چین تایپه برگزار خواهد شد.

دوومیدانی کاران حاضر در این مسابقه متولدین 11 دی ماه 1373 لغایت 11 دی ماه 1375 خواهند بود.