كار آناليز حريفان ايران آغاز شد/ رسيدن به فينال دور از ذهن نيست

به گزارش خبرنگار مهر؛‌ طبق گروه بندي رقابتهاي جام جهاني كشتي فرنگي 2014 تهران كه شب گذشته توسط نناد لالوويچ رئيس فيلا در مقر فدراسيون جهاني در سوئيس برگزار شد،‌ايران در گروه دو با تيم هاي کره جنوبی، ارمنستان، آذربایجان و فنلاند همگروه شد. بدين ترتيب مي توان حدس زد كه ايران براي رسيدن به فينال اين پيكارها بايد از سد مدعيان توانمندي همچون كره جنوبي و آذربايجان بگذرد كه پيشينه فرنگي كاران ايران نشان مي دهد اين مساله به هيچ عنوان دور از ذهن نيست.

در گروه يك رقابتها نيز تيم هاي روسیه، مجارستان، آمریکا، ترکیه و قزاقستان قرار گرفته اند كه مي توان تيم روسيه را با توجه به قرعه نسبتا راحت تر نسبت به ايران از هم اكنون يك پاي فينال جام جهاني 2014 تهران خواند.

البته اتفاقات خوشايند روزهاي اخير و بازگشت المپيكي ها و مردان عنوان دار كشتي فرنگي ايران به اردوي تيم ملي بر فضاي پر التهاب و متشنج هفته گذشته غلبه كرده و مي توان اميدوار بود تيم ملي كشتي فرنگي ايران نيز با تركيبي يكدست و مدعي براي قهرماني در جام جهاني دورخيز كرده است.

رقابتهای جام جهانی کشتی فرنگی با شرکت 10 تیم برتر دنیا طي روزهای 25 و 26 اردیبهشت‌ماه در تهران برگزار می‌شود.