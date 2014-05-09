تکثر اولاد آرامش روحی و روانی را به خانواده ها باز می گرداند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مهدی مهرپویان در خطبه های نماز عبادی سیاسی جمعه این هفته مرکز شهرستان شیروان که در محل مصلای نماز جمعه شهر شیروان برگزار شد؛ با اشاره به روز جهانی خانواده، عنوان کرد: اسلام خانواده را مهم ترین و اساسی ترین واحد اجتماعی می داند.

به گفته وی بر اساس آموزه های اسلامی بنای خانواده بر الفت، همدلی، همدمی، صمیمیت و دوستی و گذشت استوار است و این بنا محبوب ترین بناها در پیشگاه باری تعالی محسوب می شود.

حجت الاسلام مهرپویان اظهار داشت: اسلام زندگی خانوادگی را بر مبنای حقوق و مسئولیت قرار داده و در آن وظیفه هر یک از اعضای خانواده مشخص شده است.

وی افزود: خانواده به اندازه ای اهمیت دارد که ساخت و مشی خانواده در جامعه اثرگذار است چرا که اضطراب، شادی، اخلاق و دیگر خصوصیات خانواده همه در جامعه اثر می گذارد.

خطیب موقت نماز جمعه شیروان در ادامه با اشاره به این که امروزه برخی از معضلات خانواده های ایرانی را تهدید می کند، عنوان کرد: طلاق، بی مهری ها، عدم توجه به تربیت صحیح فرزندان و دور بودن اعضای خانواده از هم برخی از تهدیدهای خانواده ایرانی اسلامی به شمار می روند که سنخیتی نیز با سبک زندگی اسلامی ندارند.

وی افزود: برای داشتن خانواده ای سالم و باصفا باید امر ازدواج از طریق ایجاد زمینه ها و امکانات و تسهیل آن رایج شود، خانواده از تنهایی و بی کسی نجات یافته و از وضعیت فعلی بیرون رود و نیز روابط خویشاوندی، رفت و آمدها و پیوند بین بستگان هم بیشتر شود.

حجت الاسلام مهرپویان تصریح کرد: همچنین برای داشتن خانواده ای شاد و با روح و روان آرام باید به تکثر نسل و اولاد توجه بیشتری شود وگرنه در آینده ای نه چندان دور با مشکل پیری نسل روبرو خواهیم بود.