اولین کتاب چاپی ایران به ایرج افشار تقدیم شد

به گزارش خبرنگار مهر مراسم رونمایی از کتاب «رساله جهادیه» نوشته میرزا عیسی قائم مقام فراهانی در سال 1233 هجری قمری که اولین کتاب چاپی ایران به شمار می رود، عصر امروز جمعه 19 اردیبهشت با حضور پروفسور اولریش مارزلف ایران شناس آلمانی محسن جعفری مذهب مدیر بخش اسلام شناسی و ایران شناسی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران و مجید غلامی جلیسه معاون فرهنگی و پژوهشی موسسه خانه کتاب در محل سرای اهل قلم بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران برگزار شد.

رساله جهادیه اولین کتاب چاپی به زبان فارسی در ایران است که در سال 1233 هجری قمری در شهر تبریز با تکنیک چاپ سربی منتشر شده است.

اثر حاضر، نسخه برگردان این کتاب به همراه چند مقدمه در معرفی هرچه بیشتر آن و تاریخ چاپ ایران است.

در مراسم رونمایی از رساله جهادیه، مجید غلامی جلیسه با اشاره به اینکه این کتاب به همت عباس میرزا و توسط اولین دستگاه چاپی که از روسیه وارد کشور شد، در ایران چاپ شد و این در حالی است که موضوع کتاب رساله هایی است در تشویق مردم ایران برای جهاد با کشور متجاوز روسیه در آن زمان.

معاون فرهنگی و پژوهشی موسسه خانه کتاب همچنین از طرح در دست اقدام این موسسه برای بازچاپ آثار ارزشمندی که در حال حاضر نسخه های معدودی از آنها موجود است خبر داد و گفت: اولین این آثار رساله جهادیه است.

غلامی جلیسه همچنین با بیان اینکه مرحوم ایرج افشار در سال 1356 چاپ دوم رساله جهادیه را منتشر کرد، گفت: این کتاب به پاس یک امر تلاش استاد ایرج افشار در عرصه فرهنگ و هنر به ایشان تقدیم می شود. در این جلسه همچنین پروفسور اولریش مارزلف ایران شناس آلمانی با اشاره به اطلاعاتی که از اولین کتاب های چاپ شده در ایران موجود است، در عین حال گفت: اطلاعاتی که ما در این زمینه نداریم، خیلی خیلی بیشتر از اطلاعاتی است که در مورد این کتاب ها داریم.

این پژوهشگر مطرح در عرصه فرهنگ ایران زمین با اشاره به مراحل مختلف کار پژوهش گفت: پژوهش مراحل مختلفی دارد مرحله اول تصمیم گری است یعنی اینکه ما چه کارهایی می خواهیم انجام دهیم بعد از آنکه تصمیم گرفته شد، مرحله دوم که همان جمع آوری اسناد و مستندات است، آغاز می شود بعد می رسیم به مرحله بررسی اسناد و زمانی که این مرحله هم تمام می شود، مهمترین مرحله پژوهش که همان تحلیل است، آغاز می شود. آخرین مرحله کار پژوهش هم انتشار آن است.

مارزلف افزود: کارهایی که ما در یک گروه چند نفره اما به صورت مستمر و مداوم انجام می دهیم، با این هدف صورت می گیرد که تاریخ چاپ، در ایران و بلکه در خارج از این کشور شناخته شود ولی این کار آنقدر وسیع و بزرگ است ما نیازمند اطلاعات بیشتری هستیم.

این ایران شناس آلمانی از مردم ایران و نیز شهروندان سایر کشورهای دنیا خواست تا اسناد و یا نسخه های خطی قدیمی را که در اختیار دارند، در دسترس این پژوهشگران قرار بدهند و گفت: پژوهشگران به شدت احتیاج دارند که دسترسی کامل به مستندات داشته باشند و فکر می کنم با توجه به فعالیت های مراکز مختلف اسنادی در ایران این کار شدنی باشد.

در این مراسم همچنین محسن جفعری مذهب عضو هیئت علمی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران یاد ایران شناسان داخلی و خارجی از جمله خان بابا افشار، عارف نوشاهی، ابوالفضل گلپایگانی، اسماعیل دمیرچی و ایرج افشار را که سهم بزرگی در شناخت ما ایرانی ها از فرهنگ خودمان داشته اند، گرامی داشت.