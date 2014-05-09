سال گذشته 30 میلیارد دلار از سرمایه کشور هدر رفت

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن علمیردانی در سخنان قبل از خطبه های نماز جمعه زنجان افزود: 50 میلیارد دلار واردات داشتیم که با توجه به تولیدات داخلی تا حد قابل توجهی از این میزان کاسته می‌شود.



وی با بیان اینکه حمایت از تولید ملی، صنعت و کشاورزی در اقتصاد مقاومتی نقش ویژه‌ای دارد ادامه داد: رسیدگی به واحدهای کوچک صنعتی و تولیدی که در حالت رکود هستند نیز باید یکی از اهداف اساسی دولت باشد.



علیمردانی تعداد بانک‌ها و شعبات آن‌ها در سطح کشور از تعداد کتابخانه‌ها بیشتر است و به جای اینکه نقدینگی بانک‌ها در زمینه تولید و صنعت هزینه شود، بانک نقش واسطه داشته و این هزینه‌ها در بازار خرید و فروش ارز و سکه صرف می‌شود.



نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس گفت: سالانه 200 هزار فرصت شغلی به دلیل این امر در کشور از بین می‌رود، در حالی که هر دلار قاچاق یک فرصت شغلی برای کشورهای دیگر ایجاد می‌کند و به طور متوسط 20 میلیون لیتر انواع فرآورده‌های نفتی به خارج از کشور قاچاق می‌شود که در حدود 7 میلیارد دلار برای کشور ضرر دارد.



علمیردانی افزود: طبق آخرین آمار، معوقات بانکی کشور 80 هزار میلیارد تومان است که این بدهی در بانک‌های خصوصی بیش از بانک‌های دولتی است که در مجموع کل معوقات بانکی 2 برابر مالیات محقق شده در سطح کشور است.



وی گفت: بیشتر افرادی که کاندیدای ریاست‌جمهوری هستند رفع این معضل را یکی از برنامه‌های کاری خود عنوان می‌کنند، اما پش از انتخاب شدن این هدف را به فراموشی می‌سپارند که امیدواریم دولت تدبیر و امید قدم‌های خوبی در این زمینه بردارد که خوشبختانه در این راستا اقدامات خوبی صورت گرفته و چند نفر از بدهکاران بزرگ به قوه قضاییه معرفی شده‌اند.



نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس با تاکید بر اینکه با ایجاد زمینه امید، سرمایه‌ها به سمت تولید هدایت شده و بخش‌های خصوصی و مردمی در این حوزه فعال شوند افزود: دولت و مسوولان مراقب باشند تا عده‌ای به بهانه کارآفرینی، تسهیلات بانکی اخذ و در جاهای دیگر از جمله واسطه‌گری و دلالی هزینه نکنند.



علیمردانی با اعهذان به اینکه نظام بانکی کشور مشکل دارد گفت: در حال حاضر تعداد بانک‌ها و شعبات آن‌ها در سطح کشور از تعداد کتابخانه‌ها بیشتر است و به جای اینکه نقدینگی بانک‌ها در زمینه تولید و صنعت هزینه شود، بانک نقش واسطه داشته و این هزینه‌ها در بازار خرید و فروش ارز و سکه صرف می‌شود.



وی با بیان اینکه 80 درصد نقدینگی کشور را بانک‌ها ایجاد می‌کنند گفت: سود کلان بانک‌های دولتی و غیردولتی بر کسی پوشیده نیست و معلوم نیست که چقدر از درآمدهای‌شان را مالیات می‌دهند، در حالی که وظیفه نظام مالی کشور هدایت منابع به سمت تولید است این کار در کشور صورت نمی‌گیرد و تولید کشور بی‌رونق و در رکود است و سرمایه‌گذاران به شدت به دنبال خرید سهام در بانک‌ها هستند و هر جا فساد کلانی در کشور مشاعده می‌شود یک سر آن در بانک‌ها می‌باشد.



علمیردانی تاکید کرد: با مدیریت صحیح منابع و امکانات موجود هیچ فقیری در سطح کشور وجود نخواهد داشت و باید تلاش شود در ضمن احترام به همه سلیقه‌های سیاسی، از سیاسی‌بازی پرهیز شده و توانمندی و تعهد سرلوحه انتخاب مسوولان در بخش‌های مختلف باشد