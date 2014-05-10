تغییر رژیم غذایی و پرخوری موجب مرگ شترها در جنوب کرمان/ دامها به چرای علوفه خشک عادت کرده اند!

به گزارش خبرنگار مهر، این روزها مراتع جنوب استان کرمان پس از بارندگیهای شدید و جاری شدن رودخانه های فصلی و دائمی بعد از گذشت بیش از 14 سال خشکسالی دائمی بار دیگر سرسبز شده اند.

مرتع بزرگ جازموریان که یکی از مهمترین کانونهای تولید دام در کشور محسوب می شود نیز بار دیگر احیاء شده است. قبل از این جازموریان به عنوان یکی از مهمترین حوزه های آبریز کشور و البته بزرگترین حوزه آبریز استان کرمان که روزگاری باتلاقی بزرگ و پیرامونش مملو از چراگاه بود به دلیل احداث سدهای بالا دست، عدم بارش باران و البته کاهش چشمگیر ورودی آب باتلاق به بیابانی بی آب و علف تبدیل شده بود که خوشبختانه با رشد چشمگیر بارندگی در جنوب کرمان در سال جاری مجددا پر آب شد.

پرخوری و تغییر رژیم غذایی موجب مرگ و میر شترها اعلام شد

نکته جالب توجه اینکه به دلیل خشکسالی یکی از بزرگترین کانونهای تولید علوفه کشور به مرور زمان به بیابانی خشک تبدیل شد و مکانی که می توانست به تامین کننده علوفه مورد نیاز بخش دامپروری تبدیل شود خود وارد کننده خوراک دام شد.

به این ترتیب صنعت دامپروری در جنوب کرمان نیز تحت تاثیر خشکسالیهای ناشی از سدهای بالا دست رودخانه های هلیل رود و بم پور قرار گرفت.

هزاران هکتار از مراتع و جنگلهای اطراف باتلاق جازموریان و رودخانه هلیل رود خشک شد و تاثیر قابل توجهی بر اقتصاد کشاورزی و دامپروری گذاشت.

اما تاثیر این خشکسالی ها با وجود افزایش بارندگی در سال جاری در این مناطق همچنان خودنمایی می کند که گاه موجب تعجب نیز می شود از ابتدای سال جاری مواردی از مرگ و میر شترها در جنوب استان کرمان گزارش شد که در ابتدا موجب سردرگمی دامدارن و ساربانان شد.

دامهای جنوب کرمان به تغذیه از علوفه خشک عادت کرده اند

موارد تلفات بیشتر در سه روستای گزارش شده بود و خبرگزاری مهر نیز در گزارشی به پوشش این خبر پرداخت که تحت عنوان "افزایش مرگ و میر شترها در قلعه گنج/ علت تلف شدن دامها مشخص نیست" منتشر شد و بازتابهای گسترده ای را در پی داشت.

با پیگیریهای دامپزشکی جنوب استان کرمان اما راز مرگ و میر شترها در جنوب کرمان که موجب نگرانی ساربانان و دامدارن جنوب استان شده بود برملا شد. در واقع شترها پس از سالها خشکسالی به چرای علوفه خشک عادت کرده بودند اما پس از بارندگیهای گسترده و سبز شدن مجدد مراتع دامها به چرا در این مراتع پرداختند و همین علوفه های تازه موجب بروز بیماری و مرگ ناگهانی شترها بوده اند.

معاون سلامت اداره کل دامپزشکی جنوب کرمان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: برای نخستین بار شانزدهم فروردین ماه سال جاری نشانه هایی از این بیماری در منطقه گزارش شد که بیشتر موارد نیز مربوط به سه روستا بود که همان روز اکیپهای دامپزشکی به این روستا اعزام شدند.

خوبیار مشایخی ادامه داد: در ابتدا با بررسی وضعیت دامهای تلف شده و کالبد شکافی و آزمایشات صورت گرفته تشخیص یک نوع بیماری باکتریایی در شترها داده و مشخص شد این دامها به دلیل بیماری آنتروتوکسی تلف شده اند.

بیماری کنترل شد/ اجرای طرح واکسیناسیون دامها برعلیه بیماری

وی گفت: در واقع شترها به تغذیه از علوفه خشک عادت کرده بودند و تغییر رژیم غذایی موجب بروز بیماری و مرگ آنها شده بود.

مشایخی افزود: این بیماری به دلیل تغییر ناگهانی رژیم غذایی در دامها ایجاد می شود و اکثرا در فصل بهار اتفاق می افتد تا کنون بروز این بیماری در دامهایی مانند گوسفند و بز مشاهده شده بود اما در شتر برای نخستین بار این بیماری در این منطقه دیده شده است.

مشایخی بیان کرد: طبق بررسیهایی که از سازمان هواشناسی داشتیم بیشترین بارندگی در استان کرمان در سال جاری در منطقه گلباف در شهرستان کرمان و همچنین رودبار در جنوب استان کرمان صورت گرفته است و طبیعتا موجب رشد و نمو دوباره مراتع شده است.

وی گفت: در سال زراعی گذشته میزان بارندگی در رودبار 50 میلیمتر بود و در سال زراعی جاری تا کنون به 120 میلیمتر رسیده است و برخلاف 14 سال گذشته شاهد رشد گیاهان در منطقه هستیم.

وجود 20 هزار نفر شتر در جنوب کرمان/ کرمان قطب پرورش شتر در کشور

مشایخی افزود: از سوی دیگر شتر حیوانی است که خوراک آن قابل کنترل نیست در واقع حیوانات پس از سبز شدن مراتع دچار پر خوری و تغییر ذائقه نیز شده بودند.

وی افزود: با این وجود به ساربانان توصیه شده است محل آبشخور دامها را نیز که از برکه ها و گودالهای طبیعی بوده است را نیز تغییر دهند.

وی همچنین افزود: طرحهای واکسیناسیون برعلیه بیماری نیز بلافاصله در جمعیت شترهای منطقه انجام شد و در دامهایی که واکسیناسیون انجام داده اند تلفات تمام شده است با این وجود 10 تا 14 روز طول می کشد که واکسیناسیون اثرات مثبت خود را بر دامها به دنبال داشته باشد.

مشایخی بیان داشت: تا کنون طبق آمار حدود 50 نفر شتر تلف شده اند و در رودبار تلفات به صفر رسیده است اما در برخی مناطق هنوز هم شاهد بروز تلفات هستیم که به زودی این تلفات نیز کنترل خواهد شد.

وی گفت: پرورش شتر در جنوب کرمان در رودبار، عنبرآباد، قلعه گنج و کهنوج انجام می شود و از دامداران می خواهیم نسبت به واکسیناسیون دامها همکاری لازم را داشته باشند.

قاچاق دام کاهش یافته است

مشایخی جنوب استان کرمان را مستعد پرورش شتر دانست و افزود: در صورت سرمایه گذاری و برنامه ریزی پرورشش تر می تواند به یکی از پر سودترین زمینه های دامداری در جنوب کرمان تبدیل شود.

وی در خصوص بروز سایر بیمارها گفت: تاکنون هیچ موردی از بیماری های دامی در جنوب کرمان در سال جاری گزارش نشده است ضمن اینکه بیماری که موجب مرگ شترها شده است نیز در بین دامها قابل انتقال نیست.

وی به وجود 20 هزار جمعیت شتر در جنوب کرمان اشاره کرد و گفت: در سیستان و بلوچستان و هرمزگان نیز شاهد وجود دامهای شتر هستیم که به آنها نیز برای جلوگیری از تلفات این روند درمانی توصیه شده است.

وی در خصوص قاچاق دام گفت: در ماه گذشته مواردی از قاچاق دام مشاهده نشده است که مهمترین دلیل این امر نیز همکاری دامپزشکی، جهاد کشاورزی و وزرات کشور و اجرای طرحهای کنترلی بوده است ضمن اینکه نظارت برمرزهای شرقی نیز افزایش یافته است.

مشایخی ادامه داد: در ابتدای سال مواردی از تردد غیر قانونی دام مشاهده شد که دامها با هماهنگی نیروی انتظامی توقیف و کشتار شد.

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گزارش: اسما محمودی