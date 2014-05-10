در آرزوی دیدار

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علی زارعی نجفدری در این یادداشت که در اختیار " مهر " قرار گرفته آورده است:

کتابت و کتاب اصلی‌ترین محور فرهنگ و تمدن بشری است و نقش بی‌بدیل آن در شکل‌گیری، ثبات و استمرار رو به جلوی تمدن بشری، واقعیتی مسلّم و غیر قابل خدشه است. انقلاب شکوهمند اسلامی ایران با جوهره و ماهیت فرهنگی خویش، ریشه در آموزه‌هایی دارد که به وسیله کتابت و کتاب از اندیشمندان به عموم جامعه سرایت نموده به گونه‌ای که کتاب حلقة وصل و رابط بین انقلابیون اندیشمند و متن جامعه بوده است.

شاید از این منظر باشد که نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران به نمادِ نهادسازی انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در حوزة فرهنگ تبدیل گشت که امروز بیست و هفتمین دورة آن به پایان می‌رسد.

این بزرگترین رویداد فرهنگی کشور، هرساله با چند پیامد بزرگ همراه است که در میان این پیامدها، حضور عالمانه و معنادار رهبر عظیم‌الشأن انقلاب اسلامی حضرت آیت ‌الله‌ العظمی خامنه‌ای (مد‌ظله‌العالی) در نمایشگاه ، بیش از همه بر شکوه معنوی ، فرهنگی ، علمی و اجتماعی این رخداد عظیم فرهنگی می‌افزاید و هرساله حال و هوای نمایشگاه را با نفسِ حضور و بیانات و رهنمودهای ارزشمندشان متحول و نقشة راه را برای ناشران و متولیان فرهنگ و حوزة نشر ترسیم و با اشارات حکیمانه‌شان راهبردها در این حوزه را رهنمون می‌شدند.

در دیدار و نشست ناشران و متولیان حوزة نشر در پایان بازدیدشان از نمایشگاه ، نقطه نظرات ناشران و مسائل اصلی و چالش‌های ریز و درشت این حوزه را صبورانه و با متانتی وصف ناپذیر می‌شنیدند و پس از استماع نظرات ، با بیاناتی عمیق ، دقیق و واقع بینانه از کتاب و حوزة نشر چنان سخن می‌گفتند که گویی در متن و بطن حوزة نشر قرار دارند و ناشران مستمع، مبهوت و شیفتة نگاه عمیق و تحلیل دقیق و واقع‌بینانه ایشان شده و هریک به تناسب برداشتشان از این خِرمَنِ پر برکت ، توشه‌ای بر‌می‌داشتند.

این ره‌توشه‌ها برای ناشران و حوزة نشر در دهة اخیر آنچنان تأثیرگذار و کارآمد شد که 12 سال جلوتر از برنامة چشم‌انداز بیست سالة 1404 ، حوزة نشر جمهوری اسلامی ایران حائز رتبة "اوّل" در منطقه گردید و بر رتبة "نُهم" جهان نشست.

حوزه نشر جمهوری اسلامی ایران که سه بخش عمدة "ناشران خصوصی"، "ناشران عمومی" و "ناشران دولتی" را شامل می‌شود حوزة فاخری است و ناشران این حوزه، نوعاً از فرهیختگان و اندیشه‌ورزان جامعه می‌باشند و با قطع نظر از برخی کج اندیشیها و کج فهمیها که سهم بسیار اندکی در این حوزه دارد، این حوزه آثار فاخری به فرهنگ و تمدن بشری عرضه می‌کند و می‌رود که هرچه بیشتر خود را در ترازِ جریان اصیل فکری و فرهنگی انقلاب شکوهمند اسلامی، یعنی همان آموزه‌های ناب حضرت امام خمینی (ره) و اندیشه‌های مترقی و راهگشای رهبر عظیم‌الشأن انقلاب اسلامی که برگرفته از مبانی و متن اسلام ناب محمدی (صلّی الله علیه و آله و سلّم) است ، قرار دهد.

امسال نیز همچون سنوات گذشته، ناشران و حوزة نشر بی‌صبرانه در انتظار حضور عالمانه و شکوه‌مندانة آن اندیشمند فرزانه در بیست و هفتمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران بودند تا بار دیگر در محضرشان از "هست‌ها" و "نیست‌ها" و "باید‌ها" و "نباید‌های" حوزة نشر بگویند و از جاری کلام و زلال معرفت محضرشان، رهنمود و چراغ راهی در پیمودن مسیر پر فراز و نشیب کتاب و نشر بیابند. لکن جامعة نشر با کمال حیرت و ناباوری‌، شاهد اعلام خبری از سوی ریاست محترم دفتر مقام معظم رهبری مبنی بر حضور نیافتن معظمٌ لَه در نمایشگاه کتاب امسال به علت کثرت مشغله‌ها، شدند.

اگرچه این خبر، عرق سردی را بر جبینِ ناشران و حوزة نشر نشاند و نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران‌، امسال از فیض وجود و شکوه حضور عالمانه‌شان محروم شد، ولی ما همچنان در آرزوی دیداریم تا در زمان مقتضی، ناشران و جامعة نشر در محضرشان حضور یافته و از رهنمود‌های آن فرزانة دور‌اندیش‌، در پیمودن صحیح مسیر بهره‌مند گردند.

ان‌شاءالله

