مسابقات قويترين مردان پايتخت برگزار مي شود

به گزارش خبرگزاري "مهر" حسن ميرزاآقابيك معاونت فني و ورزشي تربيت بدني استان تهران اعلام كرد اين مسابقات از تاريخ دوازدهم مهرماه لغايت چهاردهم همان ماه درمجموعه ورزشي منظربرگزارخواهد شد.

اين مسابقات دردو رده سني اميد (زير23سال) و بزرگسالان برگزارمي شود و ارايه كارت بيمه و فرم رضايت فردي الزامي مي باشد، همچنين جلسه توجيهي تمامي شركت كنندگان درتاريخ 9مهرماه ساعت 19درمحل مجموعه ورزشي مورد نظر برپا خواهد شد.

وي درادامه گفت: طبق برنامه ريزي واعلام نظرحوزه برگزاركننده،هرگونه بي انضباطي درطول انجام مسابقات باعث محروميت فعاليت ورزشي فرد خاطي از حضوردرمسابقات بعدي خواهد شد وهمچنين كميته برگزاري مجازاست درصورت صلاحديد ازشركت افراد با سوابق منفي درورزش جلوگيري كند. شايان ذكر است به نفرات اول تا هشتم درهررده سني حكم و جوايزارزنده اهدا خواهد شد . درضمن شرايط فني مسابقات در جلسه هفتگي به اطلاع شركت كنندگان خواهد رسيد.