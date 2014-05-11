گسترش تمدن اسلامی از دغدغه ها و اولویت های شهید مطهری بود

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی مطهری ظهر یکشنبه در همایش تعادل اندیشه از نگاه شهید مطهری با بیان اینکه مطهری در آثار خود فلسفه اسلام را زنده کرد افزود: پدر علاقه عجیبی به تحقیق و مطالعه و کسب اندیشه های نو داشتند.

وی ادامه داد: شهید مطهری دین، سیاست، هنر، علم، فلسفه و تمدن را به هم پیوند زد و خط فکری وی خط اسلام بود.

مطهری با بیان اینکه آثار مطهری آثار وصل است افزود: آثارشهید مطهری هنر و زیبایی تمدن اسلامی را زنده کرد و آثار ایشان متعادل است و در مورد مسائل روز میانه را پیش گرفته است.

استاد دانشگاه علامه‌ طباطبایی گفت: گسترش تمدن اسلامی از دغدغه های شهید مطهری بود.

مطهری افزود: شهید مطهری تمام آثار خود را عاشقانه نوشت و با وجود اینکه عارف بود ولی حاضر نشد این القاب برای او استفاده شود و همه این القاب بعد از شهادت وی برای وی استفاده شد. شهید مطهری شیدای حق بود و درد هدایت دین را داشت تا تفکر الهی را در جهان زنده کند.

وی با بیان اینکه مطهری عشق به مطالعه، تحقیق و اندیشه‏ های نو داشت که ویژگی‎‌ بازر کار تحقیقاتی وی نظم است افزود: اگر انسان بخواهد به جایی برسد باید عاشق علم باشد به همین جهت این استاد همواره با وضو سرکلاس حاضر می‌شد و مقید به آموزش همه دانشجویان بود.

مطهری ادامه داد: ندای امام خمینی(ره) از اعماق روح و قلب و فرهنگ و تمدن اسلامی ملت ایران است و باید اندیشه های ناب امام راحل در جامعه ساری و جاری شود.

فرزند ارشد شهید مطهری در خصوص موضع گیری های برادرش علی مطهری در مجلس تاکید کرد: علی مطهری در مجلس بدنبال وحدت است.

مطهری همچنین در خصوص دولت یازدهم و رویکرد این دولت افزود: دولت تدبیر و امید یک دولت کاملا اصلاح طلبی نیست و آقای روحانی از اول هم همین را گفته بود و روند موجود نیز نشان دهنده این امر است.

وی ادامه داد: دولت، دولت میانه رویی است و این منش در شعار دولت با عنوان عقلانیت،تدبیر و امید هم بیان شده است اگر در جایی دچار نقص شد حتما رهبری به دولت تذکر می دهند و ثانیا بی احترامی به دولت بی احترامی به رای مردم است.