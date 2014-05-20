جمال گلی تهیه‌کننده تلویزیون از سریال «سی و نه هفته» که قرار است برای پخش در هفته دفاع مقدس از شبکه تهران ساخته شود به خبرنگار مهر گفت: نگارش این سریال در هفت قسمت 45 دقیقه‌ای توسط احمد رفیع زاده به پایان رسیده و اکنون مشغول بازنویسی متن‌ها هستیم.

وی افزود: به محض پایان بازنویسی و قطعی شدن فیلمنامه درباره انتخاب کارگردان و شرایط تولید اقدام می‌کنیم تا سریال برای پخش در هفته دفاع مقدس آماده شود.

این تهیه‌کننده قصه سریال را اینگونه توضیح داد: «سی و نه هفته» در واقع روایت زندگی همسر یک رزمنده است که بعد از رفتن او به جبهه، اتفاقات و مسائل قصه پیرامون تنهایی و رویاهای زن اتفاق می‌افتد و به سالهای جنگ برمی‌گردد.

جمال گلی «سی و نه هفته» را یک سریال زن‌محور دانست و یادآور شد: تمام اتفاقات حول محور شخصیت عاطفه رخ می‌دهد و نشان‌دهنده تلاش‌هایی است که عاطفه در نبود همسرش انجام می‌دهد. زنی که در نبود شوهرش به صورت جدی به پشت جبهه نیز کمک می‌کند.

وی در پایان اعلام کرد تمام صحنه‌های این سریال در شهر تهران ضبط می‌شود.