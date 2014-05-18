به گزارش خبرگزاری مهر، نشست بررسی آثار سیمین دانشور با عنوان «تأثیر آیین‏‌های هندی بر آثار سیمین دانشور» پنج شنبه 1 خرداد در خانه هنرمندان ایران برگزار می‌شود.

در این نشست علمی که با همکاری خانه‏ هنرمندان ایران و مرکز فرهنگی سفارت هند در ایران برگزار می‏‌شود، جمال میرصادقی درباره جایگاه ویژه سیمین دانشور در داستان‏‌نویسی ایران؛ زهره نامدار درباره ترجمه «طوطی نامه» و الهام باقری درباره تأثیر آیین‏‌های هندی بر آثار سیمین دانشور به سخنرانی خواهند پرداخت.

در این نشست که ساعت 17 پنجشنبه هفته جاری در تالار استاد شهناز خانه هنرمندان ایران برگزار می‌شود، همچنین فیلم کوتاهی از زندگی سیمین دانشور ساخته سیدجواد میرهاشمی نمایش داده خواهد شد.