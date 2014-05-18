به گزارش خبرگزاری مهر، نشست بررسی آثار سیمین دانشور با عنوان «تأثیر آیینهای هندی بر آثار سیمین دانشور» پنج شنبه 1 خرداد در خانه هنرمندان ایران برگزار میشود.
در این نشست علمی که با همکاری خانه هنرمندان ایران و مرکز فرهنگی سفارت هند در ایران برگزار میشود، جمال میرصادقی درباره جایگاه ویژه سیمین دانشور در داستاننویسی ایران؛ زهره نامدار درباره ترجمه «طوطی نامه» و الهام باقری درباره تأثیر آیینهای هندی بر آثار سیمین دانشور به سخنرانی خواهند پرداخت.
در این نشست که ساعت 17 پنجشنبه هفته جاری در تالار استاد شهناز خانه هنرمندان ایران برگزار میشود، همچنین فیلم کوتاهی از زندگی سیمین دانشور ساخته سیدجواد میرهاشمی نمایش داده خواهد شد.
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