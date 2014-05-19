ورزش در سلامت و نشاط جامعه نقش بی بدیلی دارد

ابراهیم مهربان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: وظیفه ذاتی شورا و شهرداری ورود در تمامی مسائل اجتماعی به ویژه ورزش است.

وی همچنین اهميت ورزش همگاني را غيرقابل انكار دانست و اظهارداشت: پياده روي يكي از مهمترين و كم هزينه ترين ورزش ها براي سلامتي خانواده ها و افراد جامعه است.

عضو شورای اسلامی شهر لاهیجان گفت: ورزش همگاني به دو دليل در درجه اهميت قرار دارد يكي اينكه براساس قانون توسعه ورزش همگاني نخستين وظيفه همه ارگان ها و سازمان ها است و دوم اينكه ورزش همگاني زيربناي ورزش قهرماني به شمار می رود.

وی در ادامه با اشاره به اینکه ورزش همگاني در رشد و توسعه ورزش قهرماني نقش محوري و زيربنايي دارد، افزود: سلامتي جامعه، مبارزه با اعتياد، مبارزه با ناهنجاري ها، پركردن اوقات فراغت و تامين برنامه براي نشاط جمعي جامعه بوسيله ورزش همگاني صورت مي گیرد.

مهربان اظهارداشت: ورزش های همگانی نیاز به مدیریت همگانی و فرهنگ سازی عمومی دارد.

وی اذعان داشت: از ویژگی های مهم ورزش همگانی نسبت به ورزش های دیگر جذب عموم مردم به ورزش به صورت روزانه، در مدت زمان کوتاه و با کمترین امکانات و هزینه است که در این زمینه وظیفه اصلی تمامی نهادها دعوت از مردم برای گسترش این ورزش است.

عضو شورای شهر لاهیجان ضمن ضروری خواندن ترویج ورزش همگانی یادآورشد: با فرهنگ سازی در این زمینه می توان شرایط را برای گسترش ورزش و تندرستی در میان خانواده ها فراهم و جامعه را به سمت نشاط و شادابی هدایت کرد.