نشانه ای از عقب نشینی نظامیان روس از مرز اوکراین دیده نمی شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) به حکم صادر شده از سوی "ولادیمیر پوتین" رئیس جمهوری روسیه مبنی بر بازگشت نظامیان این کشور از مرزهای اوکراین به پادگان ها واکنش نشان داد. پنتاگون اعلام کرد برخلاف این خبر، هیچ نشانه ای دال بر خروج نظامیان روس از مناطق مرزی اوکراین دیده نمی شود.

"جان کربی" سخنگوی وزارت دفاع آمریکا در این رابطه گفت: ما گزارش هایی داشتیم که رئیس جمهور پوتین دستور عقب نشینی نیروهای روس از مرزهای اوکراین را صادر کرده است. ما به طور شفاف از ارتش روسیه خواسته ایم برای کاهش بحران در منطقه تلاش کند.

وی در ادامه با بیان این که تا کنون نشانه ای از این امر مشاهده نشده است افزود: اگر این گزارش ها درست باشد و دستور مذکور اجرایی شود ما از این مسئله استقبال می کنیم.

گفتنی است امروز دفتر ریاست جمهوری روسیه از صدور حکم پایان رزمایش بهاره ارتش این کشور در مرزهای شرقی اوکراین و بازگشت نظامیان به پادگان ها خبر داد. این مناطق طی هفته های اخیر شاهد درگیری های خونین میان جدایی طلبان و ارتش اوکراین بوده است.