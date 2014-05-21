به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، ایالات متحده صبح امروز 12 نفر از شهروندان روسیه را به اتهام نقض حقوق بشر در لیست تحریم های خود قرار داد. وزارت خزانه داری آمریکا با اعلام نام این افراد عنوان داشت که این اقدام ربطی به تنش های ایجاد شده میان واشنگتن و مسکو در مورد اوکراین ندارد.

این وزارتخانه با صدور بیانیه ای اعلام داشت: به موجب تحریم های آمریکا دارائی های این 12 نفر در آمریکا مسدود می شود و شرکت ها و نهادهای مختلف ایالات متحده اجازه داد و ستد با این افراد را ندارند.

آمریکا از سال 2012 میلادی و به موجب قانونی به نام "ماگنیتسکی" اقدام به تحریم تعدادی از شهروندان روسی به بهانه نقض حقوق بشر کرده است.

سرگئی ماگنیتسکی نام یک وکیل روس بود که توسط نهادهای امنیتی روس بازداشت شد و زمانی که در زندان به سر می برد از دنیا رفت. کشورهای غربی دولت روسیه را مسئول مرگ ماگنیتسکی خواندند و آمریکا تحریم هایی را علیه مقامات و شهروندان روسی اعمال نمود.

اما همزمان با اعلام اضافه شدن نام 12 نفر دیگر به لیست تحریم های آمریکا، رسانه ها از ورود یک ناو دیگر آمریکایی به دریای سیاه خبر می دهند.

در همین رابطه راشا تودی اعلام کرده که زمان دقیق ورود این ناو به دریایی سیاه روز جمعه 23 می (دوم خرداد) خواهد بود. این در حالی است که در حال حاضر و بواسطه بحران اوکراین یک ناو آمریکایی در دریای سیاه حضور دارد و قرار است تا پایان ماه جاری میلادی یک ناو فرانسوی به همراه جنگنده های رادار گریز این کشور وارد این منطقه شوند.

اعزام این جنگ افزارها به دریای سیاه، در راستای افزایش حضور نظامی ناتو در نزدیکی مرزهای روسیه انجام می شود. ناو جدید آمریکایی که روز جمعه وارد دریای سیاه می شود مجهز به موشک های کروز است و به ادعای واشنگتن این ناو برای تامین امنیت انتخابات ریاست جمهوری اوکراین که در تاریخ 25 می برگزار می شود به منطقه اعزام شده است.

اوکراین در حالی خود را برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آماده می شود که مناطق شرقی این کشور همچنان صحنه اعتراضات جدائی طلبان است.