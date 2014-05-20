خبرنگاران پل ارتباطی مردم و مسئولین هستند

به گزارش خبرنگار مهر ، بیژن زندیه شامگاه دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه شهرستان، با اشاره به نقش مهم رسانه در جامعه اظهار داشت: رسانهها از ارکان اساسی توسعه فرهنگی هستند و باید از توانمندی رسانهها در راستای توسعه و تقویت بنیه فرهنگی جامعه بهره گیری کرد.
وی افزود: خبرنگاران چشمان تیز بین مردم هستند که فعالیت مسئولان شهر را بازگو می کنند و به همين دليل بايد از آنها حمايت شود.
فرماندار بیجار به نقش مهم و تاثیرگذار اصحاب رسانه در جامعه اشاره کرد و بیان داشت: خبرنگاران نقش حساسی در توسعه و پويايی دارند و با بيان مسائل و برقراری ارتباطی شفاف و سازنده بين مردم و مسئولان موجب پايداری، تداوم و بالندگی نظام اسلامی میشوند.
فرماندار بیجار انعکاس واقعیتها و نقاط ضعف در جامعه و انتقادهای سازنده را از وظایف خبرنگاران دانست و گفت: خبرنگاران در راستای اطلاعرسانی نقاط ضعف و کاستیها مشاوران خوبی برای مدیران هستند.
وی گفت: در برخی موارد شايد بخشها يا موضوعاتی از نگاه يك مسئول پنهان بماند كه در اين رابطه خبرنگاران بهعنوان چشم و گوش بينای جامعه میتوانند در رفع اين خلأها و متمركز كردن همه نيروها جهت توسعه شهرستان فعاليت مؤثری داشته باشند.
فرماندار بیجار خواستار معرفی توانمندیها و ظرفیتهای این شهرستان توسط اصحاب رسانه شد و گفت: خبرنگاران در معرفی ظرفیتهای شهرستان نقش بیبدیلی داشته و میتوانند در این راستا به توسعه شهرستان کمک کنند.
وی در پايان سخنان خود در اين نشست خبري اضافه کرد: شهرستان بیجار داری پتانسیل های خوب و بسیار ارشمندی است و لازم است با برنامه ریزی مناسب در راستای پیشرفت این شهرستان گام بر داریم.
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