250 نفر در دوره آموزشی نردبان آسمان در اراک شرکت کردند

پیمان عین القضاتی با اعلام این خبر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این دوره آموزشی ویژه معلمین، مربیان قرانی، معلمان آموزش و پرورش، دانشجویان و عموم مردم بوده که با حضور 250 نفر در حال برگزاری است.



وی با اشاره به اینکه شرکت کنندگان در این دوره آموزشی از بیانات استاد دکتر محمد مهدی علی قلی، از استادان دانشگاه و پژوهشگر در رشته نهج البلاغه بهره مند شدند، افزود: این دوره اموزشی طی چهار ترم از آذرماه سال 92 آغاز شده است.



عین القضاتی ادامه داد: تفاوت این دوره تفسیر نهج البلاغه با دیگر دوره ها این است که در این دوره نامه ها و خطبه های نهج البلاغه بر اساس سیر تاریخی تفسیر می شود.



مسئول موسسه قرآنی جامعه الثقلین اراک بیان کرد: شرکت کنندگان در این دوره آموزشی با زندگی امام علی(ع)، وقایع اجتماعی و سیاسی دوران ایشان، حکومت داری و زندگی شخصی امام علی و تربیت فرزندان آشنا می شوند.



این مقام مسئول ادامه داد: تاکنون سه ترم از این دوره برگزار شده و بعد از هر دوره آزمون پایانی برگزار و در نهایت 80 نفر به ترم چهارم راه یافتند.



وی با بیان اینکه در هر ترم پنج جلسه برگزار و در هر جلسه جزوات آموزشی داده و در پایان نیز آزمون از همان جزوات برگزار می شود، گفت: ترم چهارم نیز تا نیمه خرداد ماه جاری به پایان می رسد.



وی ادامه داد: در پایان به شرکت کنندگان در این دوره گواهینامه ارائه می شود.