علی بخشیزاده مدیر شبکه دو در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به اینکه آیا این خبر که شبکه دو قرار است ویژهبرنامه افطارش را با اجرای فرزاد حسنی روی آنتن بفرستد تأیید میکند یا خیر؟ تصریح کرد: فعلا شبکه چنین قصدی ندارد. به احتمال خیلی قوی ما برای برنامه ویژه افطار 2 سناریو داریم؛ یکی پخش سریال پیش از افطار و دیگری پخش فیلم سینمایی است. موضوع دیگری هم که در دست اقدام داریم این است که با عنوان برنامه «کوی محبت» چند دقیقهای به حرم حضرت امیرالمونین (ع) سر بزنیم اما این را هنوز اجرا نکردیم.
قرار نبود حسنی «مولای عشق» را اجرا کند
وی در پاسخ به سوال دیگر مهر مبنی بر اینکه چرا با وجود گفتگویی که سهیل سلیمانی تهیهکننده «مولای عشق» با مهر در آن به اجرای ویژه برنامه میلاد امام علی (ع) توسط فرزاد حسنی اشاره کرده بود، این اتفاق رخ نداد و امید زندگانی برنامه را اجرا کرد، گفت: قرار نبود او این برنامه را اجرا کند. تهیهکننده در تعامل با مدیر گروه موظف میشود مواردی را بگوید که معمولا از طریق روابط عمومی شبکه رسمیت پیدا میکند. من هم این را از شما میشنوم!
قسمتی از «کلاه قرمزی» برای پخش در جامجهانی آماده است
مدیر شبکه دو در پاسخ به آخرین سوال مهر مبنی بر اینکه آیا شاهد پخش «کلاه قرمزی» ویژه جامجهانی خواهیم بود یا خیر، توضیح داد: بله. «کلاه قرمزی» ویژه این مناسبت تولید شده و ما آن را آماده پخش داریم.
بخشیزاده همچنین در حاشیه بازدید از پشت صحنه تلهفیلم «بین خودمون بمونه» در جمع خبرنگاران اعلام کرد: مدتی بود که دارابی معاون سیما تذکر میداد که برنامههای صبحگاهی شبکهها یکنواخت و یک نوع شدهاند و در شبکهها اینهمانی وجود دارد بنابراین ما «روز از نو» برنامه صبحگاهیمان را تعطیل کردیم و انشالله در آینده بسیار نزدیک برنامهای را تقدیم مخاطبان خواهیم کرد که از برنامه صبحگاهی سایر شبکهها متفاوت است. به این مفهوم که بخشی از پیام کلی این برنامه برای کودکان و بخش دیگر درباره کودکان و برای والدین است.
برنامه صبحگاهی با همکاری دو گروه
وی ادامه داد: به زودی شما شاهد ویژه برنامه خاصی از شبکه دو خواهید بود که اسم آن هنوز مشخص نشده است. دوستان در حال پیشتولید هستند و ما دوست داریم کار را در اوایل خرداد روی آنتن ببریم اما دوستان اصرار دارند بعد از ماه مبارک رمضان آن را داشته باشیم. به زودی این اتفاق خواهد داد و دو گروه برای ساخت این برنامه به صورت مشترک با هم همکاری میکنند؛ گروه خانواده و گروه کودک.
مدیر شبکه دو در ادامه در خصوص «بین خودمون بمونه» اظهار کرد: محور اصلی این سریال در مذمت دروغ است اینکه چطور دروغ باعث میشود درهای دیگر گناه روی ما باز شود. در حقیقت این یک مینی سریال است که ما قصد داریم آن را در ایام نیمه شعبان در سه قسمت 45 دقیقهای روی آنتن بفرستیم.
وی تأکید کرد: در این سریال بازیگران خوبی مثل بهنام تشکر هستند که او نقش شخصیت اصلی را ایفا میکند؛ او به واسطه خانهای که میخواهد بخرد و برای خرید آن به مرخصی نیاز دارد به دروغ متوسل میشود و این عمل مشکلاتی را برایش به وجود میآورد. فرزند او هم به مشکل دروغگویی مبتلا میشود.
250 قسمت سریال در شبکه دو در سال 93
بخشیزاده درباره سریالهای سال 93 این شبکه گفت: در خصوص سریالهای مناسبتی نیز سعی کردیم با هنرمندان مطرح کشور آثار خوبی را جلو ببریم. به جرات میتوانم بگویم بالغ بر 250 قسمت سریال در شبکه دو در حال ساخت است. از آن جمله «کیمیا» در 100 قسمت روایتگر زندگی خانوادهای ایرانی است که در آن یک مادر، به عنوان زن ایرانی، خانواده را مدیریت میکند وزندگی آنها را در ایام پیش از انقلاب، انقلاب و جنگ میبینیم. 40درصد کار در خرمشهر تمام شده و گروه به تهران آمدهاند.
مدیر شبکه دو سیما، یادآور شد: سریال دومی که در دستور کار ما قرار است، «شکوه یک زندگی» است که درباره مادری است که با وجود نبود همسرش مدیریت خانه را برعهده گرفته و فرزندان او مدارج عالی تحصیلی را طی میکنند. این سریال براساس زندگی واقعی یک همسر شهید نوشته شده است که در اردبیل زندگی میکند. قصد داریم این سریال را دهه فجر روی آنتن ببریم.
وی تأکید کرد: سریال دیگر ما «سالار» است که به تهیهکنندگی محمدعلی اسلامی به کارگردانی مازیار میری ساخته میشود و آرش خوشخو و خسرو نقیبی متن آن را نوشتهاند. این سریال در 27 قسمت 45 دقیقهای تولید میشود.
بخشی زاده ادامه داد: سریالهای دیگر ما «زیر نور شمع» و «فاخته» است که دومی برای ماه مبارک رمضان به تهیهکنندگی داود قچاق ساخته میشود. این اثر بازیگران مطرحی چون ثریا قاسمی و عبدالرضا اکبری داردو ویژه نوجوانان تولید میشود. قچاق در دو سال گذشته نیز سریال «مثل من مثل تو» را تهیه کرد.
کمبود بودجه ما را به انتخابهای بهتر سوق داد
وی در خصوص معضلات بودجه گفت: در حال حاضر بیش از 50 فیلمنامه در شبکه موجود است که ابتدا 32 فیلمنامه و در ادامه به 8 فیلمنامه رسیدیم و با توجه به وضعیت موجود سعی میکنیم در انتخابها نهایت دقت را داشته باشیم و سوژهها را با دقت انتخاب کنیم. در مضیقه قرار گرفتن ما از لحاظ بودجه، ما را به سمت انتخابهای بهتر سوق میدهد و من نمیگویم انتخابهایمان درجه یک است اما سعی کردیم بهترین انتخابها را داشته باشیم.
بخشیزاده با بیان اینکه پیش تولید سریالهای محرم و نوروز از همین روزها آغاز میشود، تصریح کرد: کمبود بودجه کار ما را دشوار کرده بود اما اکنون در شبکه دو چه در بخش آثار نمایشی، چه غیر نمایشی چرخ تولید درحال چرخش است. درست است سازمان سال گذشته اوضاع خوبی نداشته اما اکنون با بزرگواری مسئولان با رعایت شرایط اقتصادی کار را جلو میبریم و وضعیت خوب است.
مدیر شبکه دو اذعان کرد: به ما انتقاد کردند که تبلیغات در برنامه کودک به شکل مستقیم بوده. اما من معتقدم ما تبلیغ بدی نداشتهایم و خانوادهها هفتهای یک بار از ماکارونی استفاده میکنند. با این حال انتقادات را میپذیرم و شاید تبلیغات ما گل درشت بوده است.
نظر شما