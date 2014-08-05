علی بخشی‌زاده مدیر شبکه دو در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به اینکه پس از سریال رمضانی «فاخته» چه سریالی روی آنتن می‌رود، اظهار کرد: سریال «کیفر» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی حسین تبریزی را برای پخش در نظر گرفته‌ایم که کامبیز دیرباز، امیر دژاکام، فریبا کوثری، فریبا متخصص و تیرداد کیایی بازیگران این سریال هستند.

«کیفر» علاوه بر شب‌های قدر با هفته دفاع مقدس هم مرتبط است

وی درباره دلیل پخش نشدن «کیفر» در شب‌های قدر در حالی که با سرعت خاص این شب‌ها تولید شده بود، گفت: شما درست می‌‌گویید، یکی از وجوهات سریال متلعق به آن حال و هوا بود اما دقیقا با حال و هوای دفاع مقدس هم مرتبط است. ما سریالی در ماه رمضان روی آنتن می‌فرستادیم که دقیقا با لیالی قدر ارتباط داشت.

مدیر شبکه دو تصریح کرد: از طرفی فضای تلویزیون در آن زمان پر بود و ما می‌خواستیم «کیفر» را طوری در جدول پخش قرار دهیم که دیده شود. بنابراین با تیم سازنده از جمله تبریزی مشورت کردیم و تصمیم گرفتیم بهترین زمان را برای پخش آن در نظر بگیریم.

بخشی‌زاده یادآور شد: همانطور که گفتم این سریال هم برای شب‌های قدر مناسب بود و هم می‌شد آن را در هفته دفاع مقدس روی آنتن فرستاد. به تعبیر آقایان اعراب «اهدی الحسنین» بود و هر جا پخش می‌شد خوب بود.

فکر می‌کردیم اسرائیل از کودک کشی‌ دست برمی‌دارد

وی درباره رکورد شبکه دو در زمینه مسائل غزه اذعان کرد: زمانی که این مسائل آغاز شد ما فکر کردیم ممکن است رژیم غاصب صهیونیستی قدری تغییر روش می‌دهد و از کودک کشی دست برمی‌دارد، اما متوجه شدیم این روند رو به تزاید است.

مدیر شبکه دو ادامه داد: از طرفی در داخل شبکه از طرف عوامل هنری و دوستانی که برای کودک کار می‌کنند، زیر فشار بودیم و آنها تأکید می‌کردند ما باید حرکتی انجام دهیم؛ چرا که فقط برای کودکان ایران کار نمی‌کنیم، کودکان غزه هم کودکان ایران هستند و شما دیدید شعار حوزه سیما برای کودکان هم «بچه‌های غزه بچه‌های ایران» تعیین شد.

حضور عموهای فیتیله‌ای در جمع چهار هزار یتیم

بخشی‌زاده با اشاره به حضور عموهای فیتیله‌ای در مشهد به همراه چهار هزار یتیم تأکید کرد: ایتام برای کودکان فلسطینی عزاداری می‌کنند از عموهای فیتیله‌ای دعوت کردند و آنها در این جمع حضور دارند و عمو پورنگ هم کمپین رسانه‌ای بزرگ «کودکان برای کودکان، غزه بدون بمب و محاصره» را جلو می‌برد.

عموپورنگ درباره غزه هم برنامه می‌سازد

وی در پاسخ به اینکه آیا ممکن است کمپین عموپورنگ به برنامه‌سازی و اجرای تلویزیونی او هم منجر شود، در پایان تأکید کرد: بله، حتما. در ادامه شاهد فعالیت‌های گسترده‌تر این کمپین خواهید بود.