افزایش بار آلودگی زیست محیطی در رودخانه کشف رود/6 واحد آلاینده پلمپ شدند

حمید صالحی در گفتگو با مهر اظهار کرد: درپی سرپیچی واحدهای آلایندۀ کشف رود از حفاظت محیط زیست خراسان رضوی به دستور قضایی این واحدهای متخلف پلمپ شدند.

مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی ادامه داد: با اجرای دستور مقام قضایی از ادامه فعالیت 6 واحد آلاینده که با تخلیه فاضلاب با آلایندگی بالا به محیط ، موجبات آلودگی آب های سطحی ، زیر سطحی و خاک را فراهم می کردند ، جلوگیری شد.

وی افزود: این واحدها شامل یک واحد ملحفه شویی ، 4 واحد قالیشویی و یک واحد آبکاری بوده که بدون مجوزات قانونی و عملیات تصفیه ، فاضلاب خام واحد خود را با آلایندگی بالا به محیط تخلیه می کردند.

صالحی توضیح داد: به این واحدها مهلت داده شده بود تا رفع آلایندگی داشته باشند و کارشناسان نظارت و پایش محیط زیست،پس از صدور اخطاریه های لازم درخصوص توقف ورود آلاینده ها به محیط و تکرار و ادامه این تخلف از سوی این افراد، حکم قضایی را اجرا کردند.

مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی گفت: تعداد 5 واحد آلاینده نیز با تخلیه فاضلاب به رودخانه کشف رود سبب افزایش بار آلودگی زیست محیطی این رودخانه شده اند.

وی یاد آور شد: کارگروه نجات رودخانه کشف رود به ریاست فرماندار مشهد پس از شکل گیری در جهت پیگیری کاهش آلایندگی رودخانه کشف رود و رفع معضلات زیست محیطی بهداشتی این رودخانه به وضعیت این منطقه رسیدگی می کند