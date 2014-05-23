تصاویری از آخرین وضعیت شهر میزبان فینال/ لیسبون آماده جدال رئال - اتلتیکو

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به لیسبون پرتغال، از لحظه ورود به فرودگاه لیسبون فضای فوتبالی شهر در این روزها کاملا مشهود است، پوسترهای بزرگ فینال لیگ قهرمانان روی زمین زیر پای مسافران حک شده، در سراسر شهر بیلبوردهای تبلیغاتی به فینال لیگ قهرمانان اختصاص داده شده است.

از همان ابتدا مشخص است لیسبون شهری فقیر است که تفاوت عمده ای با دیگر شهرهای مدرن اروپایی دارد. ساختمان ها و محله های قدیمی و خیابان های نسبتا کثیف کاملا این تفاوت را در نگاه اول مشخص می کند.

پوستر فینال لیگ قهرمانان اروپا در بیلبوردهای تبلیغاتی شهر لیسبون پرتغال

اما با وجود این تفاوت ها وقتی پای یوفا وسط کشیده می شود دوباره همه چیز به بالاترین سطح کیفیت و استانداردها می رسد. بازی فینال لیگ قهرمانان اروپا در ورزشگاه استادیو دالوژ (ورزشگاه اختصاصی بنفیکا) برگزار می شود و مسئولان یوفا از روز پنجشنبه در آنجا حضور دارند و رفتار فوق العاده ای با رسانه ها دارند.

البته حمل و نقل و عمومی در شهر لیسبون از کیفیت بالایی برخوردار است و علاوه بر مترو و اتوبوس تراموا نیز در شهر مسافران را جابجا می کند که استفاده از آنها از این نظر بسیار راحت و مناسب است.

پوستر فینال لیگ قهرمانان در ورزشگاه استادیو دالوژ شهر لیسبون

یوفا برنامه های تفریحی زیادی از قبیل فستیوال لیگ قهرمانان، کنسرت و دعوت از بازیکنان بزرگ پیشین را برای چند روز فوتبالی لیسبون در نظر گرفته که حضور افراد عادی در آن آزاد است. یوفا همچنین هواداران و علاقمندان را دعوت کرده تا با جام قهرمانی لیگ قهرمانان عکس بگیرند.

پنجشنبه دیدار فینال لیگ قهرمانان اروپا در بخش زنان بین دو تیم ولفسبورگ (آلمان) و تیرسو (سوئد) برگزار شد. این بازی در ورزشگاه استادیو دورستلو، ورزشگاه اختصاصی تیم فوتبال بلننزس که حدودا 30 هزار نفر ظرفیت دارد برگزار شد.

جمعه جلسه تمرینی دو تیم رئال مادرید و اتلتیکومادرید در ورزشگاه استادیو دالوژ برگزار می شود و کارلو آنچلوتی و دیه گو سیمئونه نیز به همراه دو بازیکن از هر یک از دو تیم در کنفرانس های خبری شرکت می کنند. دیدار فینال لیگ قهرمانان اروپا شنبه شب بین تیمهای اتلتیکو مادرید و رئال مادرید برگزار خواهد شد.