رئال مادرید، بایرن را گلباران کرد و به فینال رسید/ رونالدو رکورد شکست

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال رئال مادرید که در دیدار رفت مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا با نتیجه یک بر صفر بایرن را در سانتیاگوبرنابئو شکست داده بود این بار در دیدار برگشت و در حضور بیش از 65 هزار تماشاگر ورزشگاه آلیانس آره‌نا با نتیجه عجیب 4 بر صفر باواریایی ها را از پیش رو برداشت تا به فینال راه پیدا کند.

سرخیو راموس در دقایق 16 و 20 دو بار برای رئال گل زد تا این تیم اسپانیایی در بهت تماشاگران آلیانس آره‌نا دو بر صفر پیش بیفتد. در ادامه دفاع فوق العاده رئال باعث شد بایرن با وجود اینکه مالکیت توپ را در اختیار داشت نتواند موقعیتی روی دروازه این تیم ایجاد کند.

روی یک ضد حمله دیگر که تخصص رئال این فصل است گرث بیل توپ را به زمین بایرن برد، پاس طلایی بیل به رونالدو و ضربه نهایی او گل سوم برای رئال را به همراه داشت. رونالدو با این گل تعداد گل های خود در این فصل لیگ قهرمانان را به عدد 15 رساند تا رکورد بیشترین تعداد گل در یک فصل این رقابتها را بشکند.

در دقایق پایانی بازی رونالدو روی یک ضربه شروع مجدد از پشت محوطه جریمه بایرن توپ را برای چهارمین بار در این بازی وارد دروازه مانوئل نویر کرد تا آب سردی بر پیکره مدافع عنوان قهرمانی رقابتها ریخته شود.

به این ترتیب رئال مادرید در مجموع دو دیدار رفت و برگشت بایرن مونیخ مدافع عنوان قهرمانی رقابتها را با نتیجه 5 بر صفر شکست داد و بعد از 12 سال به فینال این رقابتها رسید. رئال که در سه فصل گذشته در مرحله نیمه نهایی رقابتها حذف شده بود باید در دیدار فینال به مصاف برنده جدال چلسی و اتلتیکومادرید برود.

در صورت صعود چلسی به دیدار فینال، تقابل ژوزه مورینیو با رئال مادرید، تیمی که تا همین فصل قبل مربی آن بود می تواند بسیار جذاب باشد.