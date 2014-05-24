واکنش سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران به گزارش اخیر آمانو

بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی کشورمان در واکنش به گزارش اخیر مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: گزارش به طور کلی نشان می‌دهد جمهوری اسلامی ایران تعهدات خود را در قالب برنامه اقدام مشترک که اقدامات داوطلبانه بوده و همچنین بیانیه مشترک بین آقای صالحی و آمانو در آبان ماه انجام داده است.

وی افزود: در گزارش آژانس کلیه فعالیت‌های تحت پادمان ایران، صلح‌آمیز شناخته شده و انحرافی نداشته است. در موارد 13 گانه که با آژانس توافق کرده ایم که شامل یک توافق 6 ماده ای و یک توافق 7 ماده ای و همچنین توافق بر سر پنج مورد اخیر مورد اشاره قرار گرفته و آژانس به همکاری های خوب کشورمان اشاره کرده و رضایت خود را از روند موضوعات در گذشته و حال اعلام کرده است.

کمالوندی تاکید کرد: البته طبق روال آژانس مجددا درخواست کرده پروتکل الحاقی و کد 3.1 اصلاحی را اجرا کند که این امر از استناد به قطعنامه های شورای امنیت است و از آنجا که ما این قطعنامه ها را غیرقانونی می دانستیم به همین دلیل تعلیق را قبول کردیم و یک مسیر دیگر باز شده که بن بست را بشکند.

سخنگوی سازمان انرژی اتمی کشورمان ادامه داد: گزارش آژانس در مقایسه با گزارش های قبلی اشاره خوبی به اقدامات شفاف ساز کشور دارد و این اقدامات را به خوبی بازتاب داده و حرکت روبه جلو در چارچوب همکاری ایران و آژانس است.

وی ادامه داد: در عین حال بعضی تمهیدات باید از نظر ما در این گزارش باشدکه نقطه نظرات حقوقی ما راجع به روش گزارش‌دهی است که از گذشته نیز وجود داشته است .که ما در قالب توضیحی که کشورها معمولا بعد از گزارش مدیر کل ارائه می دهند تمهیدات خود را به آژانس برای بهتر شدن گزارش اعلام خواهیم کرد.

کمالوندی در پاسخ به سوالی درباره پاراگراف 65 آژانس مبنی بر اینکه « در حالی که آژانس به راستی آزمایی برای تایید عدم انحراف ایران در تاسیسات هسته ای‌اش بر اساس توافق پادمانی با این کشور ادامه می دهد, اما در عین حال آژانس موقعیتی نیست که درباره مواد اعلام نشده و فعالیت‌های دیگر هسته‌ای اعلام نشده این کشور اطمینان سازی کند و بدین نتیجه برسد که تمامی مواد هسته‌ای در ایران در خدمت فعالیت‌های صلح آمیز است.» گفت: در آن پاراگراف آژانس اعلام کرده یکسری فعالیت های غیراعلامی وجود دارد که در موقعیتی نیست که از آن فعالیت ها خبر داشته باشد تا بتواند در مورد آنها نظر بدهد.

سخنگوی سازمان انرژی اتمی کشورمان افزود: در حقیقت این یک جمله فنی است که آژانس عمدتا در رابطه با کشورهایی که پروتکل های الحاقی را اجرا نکرده است و دسترسی ها را نمی دهند، استفاده می کند. نباید روی این اصطلاح فنی حساسیت داشت.

وی تاکید کرد: آژانس بیان می کند که من در موقعیتی نیستم که اعلام کنم فعالیت های اعلام نشده دیگری هم وجود دارد بر اساس همین نیز اعلام می کنم که وقتی نمی دانم فعالیتی وجود دارد یا نه، نمی توانم بگویم صلح آمیز است یا خیر.

کمالوندی در پاسخ به این سوال که آیا نگاه مثبت آژانس در این گزارش به اقدامات ایران در خصوص برنامه اقدام مشترک در به نتیجه رسیدن مذاکرات با 1+5 تاثیرگذار خواهد بود، اظهار داشت: همانطور که آژانس نیز اذعان می کند درست است که این دو موضوع یعنی مذاکرات با 1+5 و آژانس جدا از هم هستند، اما روی هم تاثیرات زیادی دارند از نظر ما به عنوان جمهوری اسلامی ایران بخش عمده ای از اطلاعات که در اختیار آژانس قرار می گیرد از طرف یک تعدادی از کشورهای 1+5 است و وقتی یک روند خوبی بین آژانس و جمهوری اسلامی ایران باشد، می تواند اثر مثبت روی مذاکرات با 1+5 بگذارد.