به گزارش خبرنگار مهر، فامه عاشوری سرپرست روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران، با اعلام این خبر گفت: این اداره کل همانطور که در زمان صدور مجوز فعالیتهای مختلف فرهنگی و هنری حساسیت لازم را در احراز صلاحیتهای تخصصی و مورد نیاز از خود نشان میدهد، نظارت مستمر و دقیق بر عملکرد مجموعههای تحت نظارت خود را با جدیت پیگیری میکند تا این فعالیتها از مسیر قانون خارج نشود.
وی با تاکید بر تلاش این اداره کل در جهت اجرای قانون افزود: باتوجه به نزدیک بودن مسابقات جام جهانی، برخی از سودجویان در صدد سوء استفاده از جو حاکم بر جامعه خصوصاً جوانان و فوتبال دوستان هستند تا با انتشار برگههای پیشبینی نتایج، با جلب اعتماد آنان از موقعیت به وجود آمده سوء استفاده کنند.
عاشوری با غیرقانونی دانستن هر گونه انتشار و توزیع برگههای پیشبینی نتایج در مسابقات مختلف اعم از مسابقات جام جهانی، لیگ اروپا و داخلی، ضمن هشدار به فوتبالدوستان گفت: با نظارت دقیق و مستمر این اداره کل از انتشار این اقلام جلوگیری شد و چاپخانههایی که درصدد انجام این کار بودند، جهت طی مراحل قانونی به کمیته ساماندهی تخلفات چاپخانه ها معرفی شدند.
مشاور مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران ضمن تکذیب تعطیلی تعدادی از چاپخانهها که برخی از خبرگزاریها به آن پرداختهاند، از انجام مراحل اداری و قانونی تا صدور حکم برای این چاپخانهها خبر داد که احکام ایشان ظرف مدت 24 ساعت آینده اعلام میشود.
عاشوری ممانعت از انتشار 80 هزار برگه پیشبینی نتایج مسابقات فوتبال، نشان از عملکرد صحیح و نظارت دقیق اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران دانست و بر ادامه این بازرسیها و نظارتهای دقیق بر عملکرد چاپخانهها و تشدید آن در این ایام تاکید کرد و از تمامی موسسات و مراکز فرهنگی و هنری تحت نظارت این اداره کل خواست تا بر اساس وظایف قانونی خود و در حیطه قانون حرکت کنند چرا که هر گونه تخلف و عبور از چارچوب قانونی جدیترین برخورد را در پی خواهد داشت.
روز گذشته مشاور اجرایی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در گفتگویی با خبرنگار مهر، از جمع آوری 40 هزار برگه شرط بندی فوتبال که در 6 چاپخانه تهران چاپ شدهاند، خبر داده بود اما شایعه تعطیل شدن این چاپخانهها را تکذیب کرد.
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