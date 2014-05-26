شمار معتکفان چالوس 40 درصد رشد یافت/ ثبت پیرترین و جوانترین معتفک در چالوس

به گزارش خبرنگار مهرف حجت الاسلام علی اسفندیاری ظهر دوشنبه در حاشیه مراسم تجلیل از خادمین اعتکاف در شهرستان گفت: امسال با نظر سنجی انجام شده مردم از مراسم راضی بودند ولی می دانیم که مسائل فرهنگی بی نقض نمی شود وسعی می کنیم در برنامه های دیگر این نقص برطرف شود.

وی افزود: امسال در مراسم اعتکاف از پیرترین شخص یعنی 90 سال وجوان ترین شخص یعنی 9 سال حضور داشتند واستقبال خوبی شد.

اسفندیاری به مراسم اعتکاف در ماه رمضان اشاره کردوگفت: در سه روز دهه آخر ماه رمضان امسال این سنت دیرینه پیامبر که چند سالی است کمرنگ شده را دوباره احیا می کنیم وبا برنامه های انسی با قرآن، گفتمان دینی، مشاوره دینی و پاسخ به شبهات مردم وبخصوص جوانان سعی در بهتر شدن این اعتکاف ماه رمضان هستیم.

حجت الاسلام راشدی امام جمعه چالوس نیز در خصوص تجلیل ومقام خادمان اعتکاف گفت: خداوند وقتی بنده ای را دوست دارد اورا خدمتگذار مسجد می کند واعتکاف یکی از بهترین عبادتهاست چون چندین عبادت در آن جمع شده است .

وی اعتکاف را مجلسی بدور از ریا دانست وگفت: در آن مردم وبخصوص جوانان بدوراز تعلقات مادی به دعا میکنند واین ارتباط باعث برکات بیشتر می شود.

محمدناصرزندی فرماندار چالوس نیز گفت: امسال در چالوس ومرزن آباد استقبال خوبی از مراسم اعتکاف شد وافزایش چشمگیری را شاهد بودیم که این امر نشان از توجه مردم وبخصوص جوانان به امر معنویت و ذات الهی در ضرورت بیشتر حاکم کردن معنویت در مدیریت زندگی خودرا می رساند.



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